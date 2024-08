Powietrze nad Odrą i Renem  

Wernisaż wystawy malarstwa Maugi Houby-Hausherr w Centrum Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczym Niemców w Polsce (Opole, ul. Szpitalna 11) odbył się 1 sierpnia. – Dzisiaj mija 80. rocznica Powstania Warszawskiego. Myślę, że to jest piękne, że po 80 latach, po tych dramatycznych i tragicznych wydarzeniach w historii świata, Polacy i Niemcy potrafią rozmawiać i tworzyć między sobą mosty. A to właśnie za sprawą takich osób jak pani Mauga Houba-Hausherr – powiedziała podczas otwarcia wystawy Weronika Wiese, zastępca dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu ds. Centrum Dokumentacyjno-Wystawienniczego Niemców w Polsce.

Mauga (imię – pseudonim artystyczny) Houba Hausherr urodziła się w Katowicach. Jako dziecko przeprowadziła się do Tarnowa Opolskiego, tu zaczęła rozwijać pasję w ognisku plastycznym, potem uczyła się w liceum plastycznym w Opolu a studia artystyczne ukończyła w Hochschule Niederrhein w Krefeld w Nadrenii Północnej-Westfalii, uzyskując tytuł Diplom-Designerin. Tam też założyła rodzinę. Od lat uczestniczy w sympozjach artystycznych, prowadzi kursy malarstwa i rysunku. Jej prace prezentowane były na wielu wystawach w Polsce i w Niemczech.

- Tutaj są obrazy malowane nad Odrą i nad Renem. Malowałam je na miejscu, w plenerze. Patrzyłam na Odrę. One są spontaniczne, zależą od tego jakie jest powietrze, jaka była natura chwili i czy ktoś rozmawiał ze mną w tym momencie. W tych obrazach są wszystkie elementy zewnętrzne. To są inne obrazy niż te, które maluję w atelier. Zestawienie obrazów nadreńskich i nadodrzańskich jest celowe. Jestem dzieckiem dwóch rzek. Te obrazy najpierw były pokazywane w Muzeum Ziemi Górnośląskiej w Ratingen, a stamtąd trafiły do Opola – powiedziała Mauga Houba Hausherr.

Większość obrazów na wystawie pokazuje artystyczną wizję krajobrazów opolskiej starówki i krajobrazów widzianych z brzegu dzisiejszej Młynówki (starorzecza Odry). W żadnym wypadku nie są to jednak obrazy najpopularniejszych widoków Opola. Główny motywem tych obrazów jest bowiem powietrze, światło, jasne kolory, wiry przestrzeni nad miastem i w nim. Wrażenie niezwykłej lekkości.

Wystawę można oglądać do końca sierpnia. Wstęp jest wolny.