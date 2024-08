Chrześcijaństwo, Kościół wyraża się w takim życiu na co dzień, jakie opisuje Ewangelia - powiedział kard. Kazimierz Nycz uczestnikom 44. Warszawskiej Akademickiej Pielgrzymki Metropolitalnej (WAPM) na Jasną Górę. Zaznaczył, że chrześcijaństwa nie da się zamknąć do wymiaru liturgicznego.

W poniedziałek rano Warszawska Akademicka Pielgrzymka Metropolitalna (WAPM) wyruszyła ze stołecznego kościoła św. Anny przy Krakowskim Przedmieściu w drogę do Częstochowy. Jej tegorocznym hasłem przewodnim są słowa "Idę do Ojca".

"Maryja prowadzi nas w tym pielgrzymowaniu nie zatrzymując na sobie ale kierując do swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który jest jedynym pośrednikiem w drodze do Boga" - powiedział w homilii kard. Nycz. Ocenił, że mniejsze liczebnie grupy niż w latach 80. są szansą, żeby nie tylko mówić o wartościach, ale "budować w oparciu o nie już na pielgrzymce wspólnotę ludzi, którzy sobie pomagają; którzy się rozumieją; którzy jak trzeba to sobie wybaczają; wspólnotę, która po prostu jest Kościołem". Zaznaczył, że tym co buduje Kościół jest zarówno Słowo Boże, jak i codzienna msza święta.

Kardynał zwrócił uwagę, że w czasie eucharystii "Jezus Chrystus nie tylko karmi człowieka swoim Ciałem i Krwią, ale także uobecnia jedyną, niepowtarzalną, ofiarę odkupienia, która dokonała się na krzyżu w Wielki Piątek". "Dzięki niej w eucharystii możemy codziennie składać Bogu w ofierze jego Syna Jednorodzonego" - dodał.

Metropolita warszawski podkreślił, że "nie ma chrześcijaństwa obok życia i jego problemów, spraw, potrzeb". "Nie ma chrześcijaństwa, które dałoby się zamknąć tylko do wymiaru liturgicznego. Chrześcijaństwo, Kościół wyraża się w takim życiu na co dzień jakie opisuje Ewangelia" - wskazał.

Kard. Nycz poprosił pątników, aby w czasie pielgrzymki ofiarowali Bogu swój trud i modlitwę za "wszystkie sprawy współczesnego człowieka, zwłaszcza brak +głodu Chrystusa eucharystycznego+ u dużej części społeczeństwa". Zwrócił uwagę, że współczesny człowiek mając setki propozycji zaspokajania swojego głodu, które oferuje mu świat "błędnie myśli, że Bóg nie jest mu potrzebny" i "przechodzi obok Chrystusa, obok Kościoła".

"Módlmy się za Warszawę, za nasze miasto, które jest zbiorem ludzi różnego pochodzenia, przekonań, poglądów, kultur, żeby potrafiło być miejscem, gdzie ludzie się spotykają, a nie mijają obojętnie, żebyśmy myśląc o swoich sprawach nie zapominali o potrzebach drugiego człowieka" - zaapelował kard. Nycz. Poprosił także pątników o modlitwę za Kościół warszawski, w tym zwłaszcza o powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego oraz "prawdziwie zrealizowane powołania do życia małżeńskiego", bo jak ocenił - "to w dzisiejszym świecie także jest problem".

W ramach 44. WAPM na pątniczy szlak wyszły w poniedziałek ze stolicy ponad 2 tys. 100 pielgrzymów świeckich, a kolejni dołączą na trasie do Częstochowy. 14 sierpnia wraz z grupą wojskową, która liczy 400 żołnierzy i Pielgrzymką Rowerową, dojdzie do ponad 3 tys. pątników - oceniają organizatorzy pielgrzymki akademickiej. Patronami pielgrzymki będą w tym roku bł. kard. Stefan Wyszyński i bł. ks. Jerzy Popiełuszko.

Do WAPM można dołączyć na każdym etapie, zgłaszając się do służby zapisów. Najpierw trzeba jednak wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej pielgrzymki, gdzie można zapisać się na 10 dni bądź na wybrane pakiety, np. na dzień lub trzy dni - w zależności od swoich możliwości. Kard. Nycz będzie pielgrzymował duchowo w ramach grupy biało-żółtej.

W warszawskiej pielgrzymce akademickiej idzie 15 grup, z których każda związana jest z określoną parafią, duszpasterstwem lub duchowością zakonną, oraz grupa wojskowa.Trasa akademickiej pielgrzymki to ok. 300 km; codziennie do pokonania jest ok. 35-40 km w pięciu-sześciu etapach. Przemierza ona szlak, przechodząc przez 52 parafie, pięć diecezji i zatrzymuje się w ok. 132 wsiach. Droga wiedzie m.in.: przez Niepokalanów, Szymanów, Miedniewice, Smardzewice, a tuż przed Jasną Górą - Mstów i Przeprośną Górkę.

Ze stolicy w poniedziałek wyruszy na Jasną Górę także Warszawsko-Praska Pielgrzymka Piesza, w ramach której rokrocznie idzie Ogólnopolska Piesza Pielgrzymka Strażaków i ich Rodzin oraz wyjdzie również 33. Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych i Rodzin.

