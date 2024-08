W 16 ośrodkach w kraju można bez skierowania skorzystać z bezpłatnego badania stóp pacjentów od 5. do 16. roku życia - poinformowało w niedzielę Ministerstwo Zdrowia. Nawet 90 proc. dzieci i młodzieży ma wady postawy - podkreślono w komunikacie resortu. Ruszył pilotażowy program diagnostyczny.

"Wady postawy dotykają w Polsce 50-90 proc. dzieci i młodzieży. Nieleczone mogą negatywnie wpływać na cały układ ruchowy. Wczesna diagnoza to skuteczniejsza terapia" - wskazało Ministerstwo Zdrowia na platformie "X" (dawniej Twitter), zachęcając do skorzystania bez skierowania z bezpłatnego badania stóp młodych pacjentów, które można przeprowadzić w jednym z 16 ośrodków kraju.

Konsekwencje nieleczonych wad kończyn dolnych, w tym nieprawidłowości w budowie stopy, wpływają na zaburzenia pracy i ruchomość stawu kolanowego - zaznaczono w komunikacie resortu. "Tym samym mogą oddziaływać na cały łańcuch biokinematyczny dziecka. Wczesne zdiagnozowanie wad postawy u dzieci zapewnia skuteczniejszą terapię" - czytamy.

Jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, ruszył program pilotażowy program badania stóp skierowany do dzieci i młodzieży od 5. do 16. roku życia. "Program jest skierowany do dzieci od 5. roku życia, aby już od tego wieku profilaktycznie badać małych pacjentów pod kątem wad postawy" - podkreślił cytowany w komunikacie doktor Maciej Karaszewski z Narodowego Funduszu Zdrowia, który wspólnie z ministerstwem realizuje program. "Rolą pilotażu jest sprawdzenie w praktyce efektywności wykrywania wad kończyn dolnych u dzieci" - dodał Karaszewski.

Program ma objąć populację 24 tys. pacjentów. Przejdą oni badania manualne, podoskopowe i komputerowe, które pozwalają na ocenę stanu stóp i zdiagnozowanie przyczyny i źródeł bólu, a także sprawdzenie kształtu, obecności zgrubień na podeszwie, kontrolę stabilności stóp.

Jak zapowiedziało ministerstwo, NFZ przeznaczy na realizację pilotażu ok. 5,5 mln zł. Program ma potrwać do 2025 r.

Lista placówek realizujących program dostępna jest na stronie NFZ: https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/programy-profilaktyczne/program-pilotazowy-badania-stop-dzieci-i-mlodziezy/