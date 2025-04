Jak co roku w okresie Triduum Paschalnego w całej Francji przyjmie chrzest, a wraz z nim I komunię świętą i bierzmowanie kilkanaście tysięcy dorosłych i dorastającej młodzieży. W tym roku będzie to odpowiednio ponad 10,3 tys. tych pierwszych i przeszło 7,4 tys. tych drugich, co oznacza kolejny rekord w tym zakresie. W ubiegłym roku, który też znacznie przewyższał poprzedni, udzielono wprawdzie o 5 tys. chrztów mniej, ale było to o ponad 30 proc. więcej niż w 2023 roku.

W nawiązaniu do tych wskaźników i w obliczu tak znacznego przyrostu liczby katechumenów redakcje tygodnika „Famille Chrétienne” i portalu Aleteia przeprowadziły własne badania tego zjawiska. Chodziło o znalezienie odpowiedzi na takie pytania, jak m.in. profil nowo ochrzczonych, ich droga do wiary i oczekiwania od Kościoła.

Większość nowych wierzących to ludzie młodzi, mający za sobą silne doświadczenie duchowe, często pod wpływem przyjaciół, ale też „influencerów katolickich” w sieciach społecznościowych, uczęszczający regularnie bądź okazjonalnie na Msze święte.

Z badań wynika, iż 73 proc. katechumenów to osoby w wieku 17-35 lat, podczas gdy 44 proc. nie ma jeszcze 25 lat. Potwierdzają to spostrzeżenia poczynione w ub.r. przez Konferencję Biskupów Francji o rosnącej liczbie młodych w wieku 18-25 lat wśród nowo ochrzczonych. Jeden z nich – 20-letni Jean wyznał, że zawdzięcza odkrycie wiary przed trzema laty nauce w szkole wojskowej i licznym spotkaniom z uczącymi się tam wierzącymi. Przy tym aż 65 proc. z nich stwierdziło, że wzrastali w rodzinach niewierzących, a połowa z tego grona zapewniała, że sami doszli do wiary. 22 proc. badanych pochodziło z rodzin praktykujących wiarę okazjonalnie i zaledwie 7 proc. wywodziło się ze środowisk religijnych, regularnie praktykujących.

40 proc. ankietowanych stwierdziło, że odkryli wiarę w wyniku poszukiwań osobistych, 23 proc. – dzięki rodzinie, 14 proc. – dzięki przyjaciołom i 7 proc. zawdzięcza dojście do wiary przypadkowym spotkaniom z innymi ludźmi. Przeżywając swe nawrócenie neofici znajdowali zwykle oparcie w najbliższych, najczęściej w dziadkach – 20 proc., we współmałżonku/-nce oraz w rodzicach – po 12 proc., jak również w wierzących przyjaciołach – 25 proc. Ale z drugiej strony aż 22 proc. badanych stwierdziło, iż nie napotkali żadnych ludzi wierzących w swym otoczeniu, którzy mogliby im towarzyszyć w ich dochodzeniu do wiary.

Innym znaczącym czynnikiem na tej drodze jest wcześniejsza znajomość Pisma Świętego, które miało 59 proc. respondentów, przy czym u 42 proc. był to kontakt okazjonalny a w przypadku 17 proc. – regularny. Znamienne, że 83 proc. kandydatów do chrztu uczęszczało regularnie na Mszę św., zanim poprosili o udzielenie im tego sakramentu. Wspomniany tu Jean oświadczył, że przed rozpoczęciem nauki w szkole wojskowej nigdy nie chodził do kościoła i dopiero koledzy go tam zaprosili. „Ta pierwsza Msza była objawieniem, radykalnym uświadomieniem sobie istnienia Boga, który odpowiedział na wiele pytań” – powiedział młody człowiek, który w miesiąc później czuł się już wierzący.

Podobnie jak on 16 proc. ankietowanych stwierdziło, że poszli na Mszę z przyjaciółmi, 26 proc. – z najbliższymi a aż 42 proc. udali się sami, wypróbowując w ten sposób swoją silną wolę przystąpienia do Kościoła. Jednocześnie 75 proc. badanych przyznaje, że ciągle jeszcze ma trudności ze zrozumieniem Mszy św. i jej różnych obrzędów. Pod tym względem pomocne mogą być doświadczenie i zwyczaje – uważa tak 42 proc. pytanych, podczas gdy dla 30 proc. taką pomocą mogą być wyjaśnienia ze strony katechetów i dla 25 proc. – filmy wideo lub lektura odpowiednich książek i innych tekstów.

Do poproszenia o chrzest co najmniej 40 proc. respondentów przyznało, że skłoniło ich silne doświadczenie duchowe, które przeżyli. Na przykład 19-letnia Flora stwierdziła, że poznała Chrystusa sama trzy lata temu. „Od dziecka cierpiałam na migreny, przeżywałam regularnie kryzysy i Pan mnie uzdrowił z tej choroby” – wyznała dziewczyna. 27 proc. badanych wskazało, iż chodzili mniej lub bardziej regularnie na Msze św. lub inne nabożeństwa i to właśnie skłoniło ich do poproszenia o udzielenie im tego sakramentu. 19-letnia Sarah czuła się „głęboko osamotniona” po zamieszkaniu w ub.r. w Bordeaux i „akademicka Msza św. stała się wielkim źródłem pociechy i chwilą spokoju”.

Ciekawe, że określoną rolę w nawróceniach odgrywają też takie czynniki jak zawarcie małżeństwa lub narodziny dzieci, czytanie Biblii i świadectwa przyjaciół – po 10 proc. Na przykład 34-letnia Sofia, matka dwóch chłopców, zostanie ochrzczona na Wielkanoc razem ze swym mężem i dziećmi. „Dojrzeliśmy do tego, aby przyjąć sakramenty w rodzinie” – stwierdziła kobieta.

Znaczące miejsce w tej szczególnej misji i ewangelizacji we Francji zajmują sieci społecznościowe. Aż 78 proc. respondentów przyznało, że odegrały one ważną rolę w odkryciu bądź pogłębieniu przez nich wiary. 84 proc. wskazało, że poszli za twórcami treści w tych sieciach lub „influencerami” chrześcijańskimi. Zarazem jednak świat cyfrowy nie jest dla ankietowanych jedynym punktem oparcia i np. 54 proc. badanych oświadczyło, że najbardziej pomagali im w ich poszukiwaniach wiary ksiądz, osoba zakonna lub katechet(k)a. Dla 32 proc. uczestników ankiety prawdziwymi „filarami” na drodze do wiary byli ich przyjaciele, ale 24 proc. zapewniło, że dochodzili do tego sami.

Prawie 80 proc. nowych katechumenów stwierdziło, że czują się w pełni zadowoleni z przyjęcia ich w parafiach. Na przykład 19-letnia Amélie zapewniła, iż jej parafia w Béthune (departament Pas-de-Calais w północno-zachodniej Francji) jest „bardzo przyjazna” i uważa ją za drugą rodzinę. Z drugiej strony 20 proc. ankietowanych przyznaje, że ma pewne trudności z integrowaniem się.

Wielu pytanych wskazało, że mają prawdziwe oczekiwania od Kościoła i np. 38 proc. chce, aby towarzyszono im po chrzcie, 27 proc. pragnie przybliżenia i lepszego zrozumienia wielkich zagadnień wiary i Mszy a 16 proc. liczy na integrowanie grupy młodych, aby lepiej wejść we wspólnotę.

Ogromna większość – 95 proc. przyszłych ochrzczonych zapewnia, że po przyjęciu sakramentu chcą nadal praktykować swoją wiarę, angażując się w życie Kościoła. Wśród swych priorytetów wymienili przyjaciół, podzielających ich wiarę – 57 proc., towarzyszenie duchowe – 22, stworzenie grupy neofitów w swej parafii – 12 proc.