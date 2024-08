Dzięki nauce religii w szkole możemy otwierać serca i umysły dzieci i młodzieży, dając im szansę na życie nadzieją, która przełamywać będzie pokusę zamknięcia w sobie i izolacji - mówił w poniedziałek na Jasnej Górze prymas Polski abp Wojciech Polak.Abp Polak w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej przewodniczył sumie odpustowej wieńczącej drugi sierpniowy szczyt pielgrzymkowy w jasnogórskim sanktuarium.

W homilii prymas nawiązał do ewangelicznej opowieści o wydarzeniu w Kanie Galilejskiej, gdzie - jak mówił - Maryja, traktując trudność nowożeńców wobec braku wina jak swoją, zawierza sytuację Jezusowi i oddaje ją w jego ręce.

"Uczy nas wszystkich w ten sposób wiary i zaufania" - zaznaczył abp Polak. "Coraz bardziej widzimy bowiem, że i nam przyszło żyć w czasach, w których - owszem - tak wiele jest dobra obecnego w świecie, bo wiele potrafimy i wiele możemy uczynić, a jednak tak często gaśnie w nas nadzieja i zdaje się, że jesteśmy poddawani nowym i trudnym próbom" - dodał.

Odnosząc się do słów papieża Franciszka, hierarcha wskazał, że człowiek nie może zadowalać się przetrwaniem lub wegetacją, dostosowaniem się do teraźniejszości, zadowalaniem tylko rzeczywistością materialną, bo to zamyka go w indywidualizmie i niszczy nadzieję, rodzi smutek w sercu, czyni zgorzkniałym i niecierpliwym.

"Dlatego w tym kontekście pragnę przypomnieć, że również dzięki nauce religii w szkole, przez poznanie wiedzy o Bogu i kształtowanie postaw z niej płynących, przez jej kulturotwórczy i społeczny zarazem charakter, możemy otwierać serca i umysły dzieci i młodzieży, dając im szansę na życie tą nadzieją, która przełamywać będzie niebezpieczną pokusę zamknięcia w sobie i izolacji" - ocenił abp Polak.

Uznał, że "poczucie niepewności i sposób wprowadzenia zmian, które w istocie podważają, deprecjonują i osłabiają ten wspólny wysiłek wychowawczy, może doprowadzić do przeżywania przez nich teraźniejszości w melancholii i nudzie".

"Konieczne jest więc w tym względzie - jak wiele razy już podkreślaliśmy - zachowanie prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami, ale i prawo dzieci i młodzieży do wychowania i do opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego przez nich rozwoju" - zaapelował prymas. Dodał, że łączenie różnych grup wiekowych w nauce religii powodować będzie wśród dzieci i młodzieży bałagan w przyswajaniu wiedzy i zrodzi w nich niepotrzebny stres i frustrację.

"Spoglądanie w przyszłość z nadzieją - głosi w bulli zapowiadającej jubileusz papież Franciszek - oznacza również posiadanie wizji życia, pełnej entuzjazmu, którą trzeba przekazywać. Niestety - dodaje - musimy ze smutkiem zauważyć, że w wielu sytuacjach takiej perspektywy dziś brakuje" - powiedział abp Polak.

Wyliczył, że brakuje tej perspektywy w miejscach ogarniętych konfliktami i trwającą wojną, w podejmowanych próbach, także legislacyjnych, osłabiających i podważających szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia do naturalnej śmierci, w takim kształtowaniu ładu i porządku społecznego, w którym szacunek dla przestrzegania zasad w tworzeniu dobra wspólnego musi iść w parze z zachowaniem szacunku dla godności każdego człowieka.

Według prymasa perspektywy też brakuje wobec tych, do których kierujemy się uprzedzeniami i zamknięciem, a nawet złością i nienawiścią i brakuje jej, gdy traci się cierpliwość i chęć wzajemnego słuchania, a pogłębiają się wciąż społeczne podziały i spory.