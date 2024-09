W środę 11 września zmarł ks. Augustyn Gurgul, były misjonarz w Republice Konga i duszpasterz Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Msza Święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele Saint Germain w Chevilly (diecezja Orlean) we Francji w poniedziałek 16 września o godz. 15, a następnie kapłan spocznie na miejscowym cmentarzu.

Ks. Augustyn Gurgul urodził się 19 marca 1948 roku w Rzepienniku Marciszewskim jako syn Edwarda i Józefy z domu Wincenciak. Pochodził z parafii św. Jakuba St. Ap. w Tuchowie. Egzamin dojrzałości złożył 4 czerwca 1966 roku w Tuchowie. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych przyjął święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza 27 maja 1973 roku w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafii Mielec-Rzochów (od 22 czerwca 1973 roku) oraz w parafii katedralnej w Tarnowie (od 23 czerwca 1975 roku). W sierpniu 1978 roku rozpoczął przygotowanie do pracy misyjnej. Szkolił się w Warszawie i we Francji, gdzie m.in. ukończył kurs medycyny tropikalnej w Lille. Na początku października 1979 roku trafił ze swoimi kolegami misjonarzami (ks. Bronisławem Puchałą, ks. Józefem Smoleniem i ks. Ryszardem Wąsikiem) do kraju misyjnego przeznaczenia - Republiki Konga.

Jego działalność misyjna związana jest z dwoma misjami na południu Konga, w których pracował po pięć lat: Mindouli (od października 1979 do października 1984 roku) i Loulombo (od października 1984 do maja 1989 roku). - Wszystkich wspólnot, które czekały na wizyty misjonarza, było 40. Jako wikariusz podejmował różne zadania, poświęcając dużo czasu na posługę duszpasterską we wspomnianych wspólnotach wioskowych. Na placu niedaleko kościoła wybudował ołtarz polowy, który dzisiaj służy głównie za miejsce katechezy. Ks. Augustyn był również pierwszym tarnowskim proboszczem parafii Loulombo, która powstała w 1985 r. Później dołączył do niego ks. Andrzej Kurek. Zamieszkali w małej „klitce”, budując plebanię, salę spotkań oraz zaplecze dla misji. Pracom przewodniczył ks. Augustyn - informuje Dzieło Misyjne Diecezji Tarnowskiej.

Najwięcej czasu poświęcał katechizacji i odwiedzinom chrześcijan, którzy zamieszkiwali wioski dojazdowe. Kaplic w wioskach na terenie misji było 16, a wiosek jeszcze więcej. Mieszkało w nich około 10 tys. wiernych. W Kinkoumba ks. Augustyn rozbudował też kaplicę.

Po dziesięciu latach posługi, w październiku 1989 r., wrócił z Republiki Konga i podjął pracę we Francji w ramach Polskiej Misji Katolickiej. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał 12 maja 1993 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale.