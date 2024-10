Ofiarami na tym tle jest także co 11 chłopiec i mężczyzna.

Co ósma dziewczyna i kobieta na świecie doświadczyła gwałtu lub napaści seksualnej przed 18. rokiem życia - wynika z raportu opublikowanego w środę przez Fundusz Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF). Ofiarami na tym tle jest także co 11 chłopiec i mężczyzna.

UNICEF po raz pierwszy w swej historii opublikował dokument dotyczący przemocy seksualnej wobec dzieci. Wynika z niego, że 370 mln dziewcząt i kobiet doświadczyło gwałtu lub napaści seksualnej przed osiągnięciem pełnoletności. Liczba ta wzrasta do 650 mln, jeśli uwzględni się przypadki słownej i internetowej przemocy seksualnej. Większość przypadków ma miejsce w okresie dojrzewania, znaczący wzrost przypada między 14. a 17. rokiem życia.

UNICEF podał, że gwałtu lub napaści na tle seksualnym w dzieciństwie doświadczyło także od 240 do 310 mln chłopców i mężczyzn. Szacunki wzrastają do 410 do 530 mln, jeśli uwzględni się przemoc werbalną i internetową.

"Przemoc seksualna wobec dzieci jest plamą na naszym moralnym sumieniu" - powiedziała dyrektorka generalna UNICEF Catherine Russell. "Na taką przemoc szczególnie narażone są dzieci w niestabilnych warunkach. Jesteśmy świadkami jej przerażających przejawów w strefach konfliktów, gdzie gwałt i przemoc na tle płciowym są często wykorzystywane jako broń" - dodała.

Według raportu największą liczbę ofiar odnotowano w Afryce Subsaharyjskiej - to 79 mln dziewcząt i kobiet. W Europie i Ameryce Północnej to 68 mln.

Wyniki raportu zostały oparte na badaniach prowadzonych w latach 2010-2022 w 120 krajach i obszarach.

Od redakcji Wiara.pl

Warto widzieć tę skalę