W nabożeństwie w krakowskim sanktuarium uczestniczyli stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, których - jak sami mówią - nazywa się "żywym pomnikiem św. Jana Pawła II". Metropolita krakowski w homilii podkreślił, że "święty Jan Paweł II pozostał w naszej pamięci jako mąż wielkiej modlitwy". "Sprawował najświętszy sakrament w sposób, który wielu określało mianem +mistyczny+ (). Kiedy szedł przez świat, to szedł przez świat w białej sutannie, z kijem pielgrzymim w jednej dłoni, a w drugiej dzierżącej różaniec" - przypomniał.

Według arcybiskupa, dzięki modlitwie, zgodnie z Księgą Mądrości Jan Paweł II "stał się mężem niezwykłej bożej mądrości". "Tą mądrością zadziwiał świat, zwłaszcza wtedy, kiedy szedł z odwagą, męstwem, jasnym przesłaniem o Chrystusie na wszystkie areopagi świata, kiedy przemawiał w aulach ONZ i UNESCO, kiedy wpływał na bieg spraw międzynarodowych, gdy obudził ducha Polaków, najpierw poprzez swój wybór, a jeszcze bardziej kiedy w czerwcu 1979 roku po raz pierwszy przybył do naszej ojczyzny i na pl. Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca wołał +Niech zstąpi duch twój i niech odnowi oblicze tej ziemi+" - wyliczał Jędraszewski.

Według niego wołanie papieża "usłyszał Bóg i doszło do niezwykłego przebudzenia córek i synów naszej polskiej ziemi", z którego - wskazywał Jędraszewski - zrodziła się Solidarność i pomimo stanu wojennego wprowadzonego przez komunistów "doprowadziła do radykalnych zmian w tej części naszego świata, do upadku w sposób bezkrwawy ateistycznego, materialistycznego sowieckiego komunizmu".

Metropolita krakowski wskazywał, że "mądrość św. Jana Pawła II dochodziła do głosu wtedy, kiedy stawał się sumieniem tego świata przeciwstawiając się wielkim tego świata". "Chociażby w obliczu zbliżającej się wojny Stanów Zjednoczonych i ich koalicjantów w Iraku - nie posłuchano jego głosu wtedy i doszło do następstw, które po dzień dzisiejszy ciążą nie tylko nad Bliskim Wschodem, ale w jakiejś mierze nad całym światem" - przekonywał w homilii hierarcha.

Jak podkreślił Jan Paweł II "był sumieniem tego świata, kiedy upominał się o godność małżeństwa i rodziny, był sumieniem tego świata kiedy jednoznacznie przeciwstawiał się wielkim tego świata, którzy narzędzie sprawowania swej władzy wiedzieli także w aborcji i eutanazji". "W imię świętości życia wołał wszędzie +nie wolno, nie wolno zabijać+" - podkreślił Jędraszewski.

Metropolita krakowski przypomniał, że papież początkowo "zachwycał świat swoim zdrowiem tężyzną fizyczną, ale także szczególnym pięknem i siłą swego słowa", a potem po zamachu na jego życie 13 maja 1981 roku i w obliczu wyniszczających chorób i cierpienia "stał się przejmującym, dla wielu wprost wzruszającym głosicielem i świadkiem Ewangelii starości i cierpienia".

"Nawiązując do tego, co pisał w liście do artystów możemy powiedzieć z całą pewnością, Jan Paweł II spełnił co do siebie to zadanie o którym pisał - był wspaniałym twórcą własnego życia, ze swojego życia uczynił arcydzieło sztuki" - podkreślił Jędraszewski.

Arcybiskup nawiązując do słów Jezusa z czytanej w niedzielę w kościołach Ewangelii zaznaczył: "Możemy powiedzieć: wprawdzie Jan Paweł II opuścił dla Jezusa i jego ewangelii Polskę, opuścił ukochany Kraków i góry Tatry, to jednak w czasie swojej długiej Piotrowej posługi, wśród prześladowań naprawdę otrzymał stokroć więcej domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól".

Na koniec Jan Paweł II - podkreślił metropolita krakowski - otrzymał życie wieczne, co Kościół potwierdził oficjalnie jego beatyfikacją w 2011 i kanonizacją w 2014 roku.

W niedzielę w Polsce i środowiskach polonijnych na całym świecie obchodzony jest XXIV Dzień Papieski pod hasłem "św. Jan Paweł II. Ewangelia starości i cierpienia". Przesłanie nawiązuje do papieskiego listu apostolskiego "Salvifici doloris" (O chrześcijańskim sensie cierpienia) oraz listu "Do Moich Braci i Sióstr - ludzi w podeszłym wieku".

Podczas Dnia Papieskiego prowadzona jest zbiórka kościelna, publiczna i SMS-owa na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin w ramach Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Z programu korzysta ponad 2 tys. uczniów i studentów, w tym 57 osób z Ukrainy. Wsparcie otrzyma też dodatkowo 30 młodych osób z terenów powodziowych.