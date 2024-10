To najwyższa władza Kościoła luterańskiego w Polsce

Obrady jesiennej sesji Synodu Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce rozpoczynają się w piątek we Wrocławiu. Podczas synodu, który jest najwyższą władzą kościoła luterańskiego w Polsce, przedstawione zostanie sprawozdanie Rady Synodalnej; odbędą się też prace nad przyszłorocznym budżetem.

Synod rozpocznie się od nabożeństwa w kościele Opatrzności Bożej we Wrocławiu. Po nabożeństwie zaplanowano wręczenie Nagrody Kościoła im. królewny Anny Wazówny - poinformowała PAP rzeczniczka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

W tym roku wyróżnienie otrzyma ks. nadradca kościelny Norbert Denecke. Uhonorowano go za "działania na rzecz pojednania i za inicjowanie projektów, których celem było wzmocnienie dialogu pomiędzy polskimi i niemieckimi ewangelikami". Ks. Denecke został wyróżniony też "za wsparcie udzielone Kościołowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Polsce w ramach jego zaangażowania w Niemieckim Komitecie Krajowym Światowej Federacji Luterańskiej".

Nagrodę otrzyma też organizacja Landsmannschaft Schlesien Landesverband Sachsen/Schlesische Lausitz e.V. Wyróżnienie zostało przyznane "za działania na rzecz ratowania ewangelickich cmentarzy oraz za współpracę z polskimi lokalnymi stowarzyszeniami i społecznikami w celu ratowania ewangelickiego dziedzictwa na Śląsku".

Obrady czwartej sesji XV Synodu Kościoła będą odbywać się w Kamienicy pod Aniołami. "Synodałowie wysłuchają sprawozdań Rady Synodalnej, Biskupa Kościoła oraz Konsystorza. Będą też pracować nad budżetem na 2025 rok i wnioskami, które wpłynęły na sesję" - przekazała rzeczniczka.

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego) w Polsce. Składa się z ok. 70 osób - świeckich i duchownych. Do jego właściwości należy m.in. "wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowaniem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami".

Synod zakończy się w niedzielę.