Zgromadzenie św. Katarzyny: 16 Sióstr wejdzie do grona błogosławionych  

W przyszłym roku 16 Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny zamordowanych przez radzieckich żołnierzy w 1945 roku zostanie włączonych do grona błogosławionych. Uroczystości odbędą się 31 maja 2025 roku w Braniewie przy kościele św. Katarzyny - podało Zgromadzenie.

"Data ogłoszenia beatyfikacji Sióstr męczenniczek została uzgodniona między Zgromadzeniem a metropolitą warmińskim. W przyszłym roku mija 80 lat od zakończenia II wojny światowej i od męczeńskiej śmierci Sióstr. Dzień 31 maja to święto Nawiedzenia Matki Bożej, które jest ważnym dniem dla Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny" - powiedziała PAP siostra Angela Krupińska.

Jak dodała, dla Zgromadzenia będzie to niezwykła uroczystość. "Przez tyle lat nie można było mówić o męczeńskiej śmierci Sióstr, o okolicznościach i szczegółach śmierci. Proces trwał 20 lat i nie było łatwo znaleźć żyjących świadków i zebrać wszystkie dokumenty. Ale w końcu doczekałyśmy się. To ogromna radość mieć w Zgromadzeniu tyle błogosławionych, to coś niezwykłego" - podkreśliła.

Dyrektor Archiwum Archidiecezji Warmińskiej ks. prof. Andrzej Kopiczko przypomniał, że proces rozpoczął się z inicjatywy Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny. "Zachęcone pozytywnym zakończeniem beatyfikacji swojej założycielki, Reginy Protmann, Zgromadzenie podjęło wezwanie papieża Jana Pawła II, by opracować martyrologium Kościoła z męczennikami z XX w. Wśród nich były także Siostry Katarzynki, zamordowane w 1945 r. przez żołnierzy Armii Czerwonej. Śmierć męczeńską poniosło wówczas 16 zakonnic"- powiedział PAP przewodniczący Komisji Historycznej w tym procesie ks. prof. Andrzej Kopiczko.

Jak dodał, 18 marca 2003 r. postulatorem dla tego procesu została Siostra Józefa Krause, a starania poparł arcybiskup Edmund Piszcz. Następnie uzyskano pozytywną opinię Konferencji Episkopatu Polski i zgodę Kongregacji ds. Świętych przy Stolicy Apostolskiej. 8 grudnia 2004 r. został zaprzysiężony w Braniewie Trybunał Diecezjalny z promotorem sprawiedliwości ks. prof. Lucjanem Świto i przewodniczącym Komisji Historycznej ks. prof. Andrzej Kopiczko.

9 grudnia 2006 r. zakończono proces na szczeblu diecezjalnym i wówczas dokumentacja, licząca prawie 2000 stron dostała przekazana do Rzymu. Podjęto też prace nad napisaniem pozycji na temat męczeństwa kandydatek na ołtarze.

"Komisja Historyczna, przy największym zaangażowaniu Siostry Magdaleny Krebs, zebrała wszystkie dostępne źródła do opracowania życiorysów i okoliczności męczeńskiej śmierci Sióstr. Trybunał Diecezjalny natomiast przesłuchał ok. 60 świadków w Polsce i Niemczech, a także członków Komisji Historycznej. Dotarto m.in. do rodzin zamęczonych Sióstr i innych osób, które albo znały Siostry, albo słyszały o okolicznościach śmierci" - podkreślił.

Ks. prof. Kopiczko dodał, że zamordowane Siostry pochodziły z różnych miejscowości, także z części mazurskiej diecezji warmińskiej, ale w zdecydowanej większości były to Warmiaczki. "Na historycznej Warmii miały one najwięcej swoich placówek, zatem i powołania rodziły się zazwyczaj w miejscowościach, w których owocnie pracowały jako pielęgniarki, opiekunki w domach dziecka, czy też posługując w kościołach" - zaznaczył.

W archidiecezji warmińskiej obecnie trwają jeszcze procesy beatyfikacyjne Sługi Bożego kardynała Stanisława Hozjusza (najdłużej, już kilkadziesiąt lat), Sługi Bożej Barbary Samulowskiej (od 2004 r.), ofiar komunizmu ks. Józefa Steinki i towarzyszy (od 21 VIII 2007 r.) i ofiar nazizmu ks. Bronisława Sochaczewskiego i towarzyszy (też od 21 VIII 2007 r.).(PAP)

