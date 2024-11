Tatry: Jaskinia Mroźna od piątku zamknięta na zimę na pół roku;

Po zimowej przerwie Jaskinię Mroźną będzie można ponownie zwiedzać od 26 kwietnia. Mroźna to jedna z sześciu jaskiń w polskiej części Tatr dostępnych dla turystów. W latach 2020-2023 w Jaskini Mroźnej przeprowadzono gruntowny remont ścieżek oraz zlikwidowano sztuczne oświetlenie. Teraz do eksploracji jaskini jest konieczne posiadanie własnej latarki. Wcześniej Mroźna była jedyną sztucznie oświetloną jaskinią w polskich Tatrach.

Za wstęp do jaskini pobierana jest opłata przez TPN. Bilety wstępu w cenie 10 zł można kupić w punkcie wejścia do Doliny Kościeliskiej, online za pośrednictwem strony tpn.gov.pl/bilety lub przy samej Jaskini Mroźnej. Z opłaty są zwolnione dzieci do 7 lat.

W Jaskini Mroźnej panuje stała temperatura poniżej 10 st. C dlatego należy mieć ze sobą kurtkę. Czas zwiedzania to ok. 30-40 min. Długość korytarzy jaskini wynosi ok. 773 m, z czego ścieżka turystyczna stanowi 500 m.

Jaskinia Mroźna została odkryta w 1934 r. przez Stefana Zwolińskiego i Jerzego Zahorskiego. Od 1953 r. jest dostępna dla turystów. Początkowo zwiedzanie odbywało się przy świetle lamp karbidowych, a pod koniec lat 50. zainstalowano w niej oświetlenie elektryczne.(PAP)

