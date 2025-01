Słowacja: Do 15 stycznia myśliwi mogą zastrzelić 74 wilki

Ministerstwo środowiska naturalnego Słowacji wydało rozporządzenia dopuszczające do 15 stycznia br. odstrzał 74 sztuk wilków. Obowiązuje od 1 stycznia, a jego wydanie uzasadniono szkodami powodowanymi przez drapieżników. Przeciwko odstrzałowi protestują organizacje ekologiczne.

Ekolodzy m.in. z organizacji Aevis, My jesteśmy lasem i WWF Slovakia oprotestowali rozporządzenie. Ich zdaniem nie ma ono uzasadnienia w naukowych argumentach i budzi obawy o przyszłość populacji zagrożonego gatunku.

Wilk nie może być myśliwskim trofeum, twierdzą, podkreślając, że resort środowiska kierowany obecnie przez polityków Słowackiej Partii Narodowej ignoruje konstytucyjne zadanie ochrony przyrody.

Rozporządzenie zakłada, że w przyszłych latach okres ochronny dla wilków będzie się kończyć 1 września i polowania będą dozwolone do 15 stycznia kolejnego roku. Liczbę wilków, które mogą zostać zastrzelone w ciągu sezonu, ma ustalać każdorazowo ministerstwo rolnictwa.

Przeciwnicy rozporządzenia zwrócili uwagę, że jego wydaniu towarzyszy nagranie wideo wiceministra ministra środowiska Filipa Kuffy rozpowszechniane w mediach społecznościowych, w którym nawołuje myśliwych do przekazywania sobie informacji o nowym rozporządzeniu. "Teraz to od was, myśliwych, zależy, czy hasło +Polowanie ma sens+ nie będzie tylko sloganem, ale stanie się rzeczywistością", stwierdził Kuffa.

Piotr Górecki

Od redakcji Wiara.pl

Według dostępnych danych na Słowacji żyło w 2023 roku 400-600 wilków. Zakaz strzelania do tych zwierząt wprowadzono dopiero w 2021 roku. Ekolodzy często twierdzą, że wilk nie jest zagrożeniem dla człowieka. No, z pewnością dla gatunku homo sapiens sapiens nie. Ale dla pojedynczego człowieka....