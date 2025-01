Wśród przypadków ograniczania wolności religijnej dokument wymienia zakaz działalności Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na terytoriach okupowanych. „W dniu 26 grudnia 2022 r. rosyjskie władze okupacyjne zakazały działalności Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego na obszarach tymczasowo okupowanych. Towarzyszyła temu przymusowa deportacja duchowieństwa. Ponadto zakazano działalności innym organizacjom, w tym zaangażowanym w służbę społeczną i wsparcie humanitarne dla ludzi na terytoriach okupowanych i nieokupowanych. Należą do nich organizacje takie jak Rycerze Kolumba i Fundacja Charytatywna Caritas: „Caritas Kanada, Caritas USA, Caritas Polska, Caritas Czechy, Caritas Donieck i Caritas Melitopol” - czytamy w oświadczeniu.

Przypomniano, że dwóch księży Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego - Iwan Lewicki (Łewyćkyj) i Bohdan Hełeta - było przetrzymywanych w rosyjskiej niewoli przez 19 miesięcy.

Rosyjscy okupanci zatrzymali ich w listopadzie 2022 r. bezpośrednio w kościele w Berdiańsku. Duchowni byli przetrzymywani w koloniach więziennych w Berdiańsku i Gorłówce, gdzie byli poddawani torturom fizycznym i psychicznym. Mimo to znaleźli siłę, by wspierać innych więźniów moralnie i duchowo. Księża zostali odesłani do Ukrainy podczas kolejnej rosyjsko-ukraińskiej wymiany w czerwcu 2024 roku.