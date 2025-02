Dokument synodalny nie pozwala, aby małżeństwa mieszane wyznaniowo mogły przystępować do Komunii Św. w Kościołach, do których przynależą - powiedział kard. Grzegorz Ryś. Zaznaczył, że rozmawiano o wymianie duchowych darów, to nie mówiono o gościnności eucharystycznej.

W czasie poniedziałkowej konferencji w siedzibie KEP kard. Grzegorz Ryś został zapytany, czy w kontekście synodalnej decentralizacji i przekazywania kompetencji z góry na dół w Kościele katolickim zatwierdzono tzw. gościnność eucharystyczną, czyli że Kościoły lokalne mogą wydawać zgodę na udzielania Komunii św. wyznawcom innych wyznań chrześcijańskich.

"Nie ma na razie żadnych nowych zasad sformułowanych przez synod w zakresie gościnności sakramentalnej. Rok temu, czyli nie na ostatnim posiedzeniu synodu, tylko na tym wcześniejszym, był sformułowany postulat, aby małżeństwa mieszane wyznaniowo mogły przystępować do Eucharystii (Komunii Świętej) w Kościołach, do których przynależą" - powiedział kard. Ryś. Zastrzegł, że "był to tylko postulat, natomiast nie został on zapisany w dokumencie synodalnym". "Nie był nawet na drugiej sesji synodu dyskutowany" - dodał.

Przyznał, że podczas drugiej sesji synodu "dyskutowano bardzo szeroko o wymianie duchowych darów, ale w tych duchowych darach wyraźnie nie mówiono o gościnności eucharystycznej". Zaznaczył, że "na ten moment nie ma o tym w ogóle mowy w dokumencie synodalnym".

Zwrócił uwagę, że jest dziesięć zespołów tematycznych, które papież Franciszek powołał równolegle do pracy synodu. "Będą one pracować do czerwca bieżącego roku i wśród tych zespołów jest zespół dotyczący ekumenizmu".

Choć zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego biskup miejsca może udzielić zgody ale jest ona "jednorazowa i bardzo kontekstualne" - powiedział kard. Ryś. Podkreślił, że "to nie jest norma".

Sekretarz rady KEP ds. ekumenizmu ks. prof. Sławomir Pawłowski z KUL powiedział, że katolicy rzymscy mogą pod pewnymi warunkami przystąpić do trzech sakramentów: pokuty i pojednania, eucharystii oraz namaszczenia chorych w Kościele prawosławnym, starożytnych Kościołach orientalnych np. koptyjskim, etiopskim czy ormiańskim, Kościele Polskokatolickim oraz Kościele Starokatolickim Mariawitów. Warunkiem przystąpienia do nich w tych kościołach jest brak dostępu do własnego (katolickiego) szafarza lub jeśli jest to bardzo trudne oraz kiedy nie jest to wyrazem obojętności na przynależność kościelną czy też celowym wprowadzaniem kogoś w błąd, co do tej przynależności"

"Ilekroć domaga się tego konieczność lub zaleca prawdziwy pożytek duchowy i jeśli nie zachodzi niebezpieczeństwo błędu lub indyferentyzmu, wolno wiernym, dla których fizycznie lub moralnie jest niemożliwe udanie się do szafarza katolickiego, przyjąć sakramenty pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych od szafarzy niekatolickich tego Kościoła, w którym są ważne wymienione sakramenty" - czytamy w Kodeksie prawa kanonicznego.

Zgodnie z Kodeksem, szafarze katoliccy mogą im udzielić sakramenty: pokuty, eucharystii i namaszczenia chorych np. protestantom, "jeśli istnieje niebezpieczeństwo śmierci albo przynagla inna poważna konieczność, uznana przez biskupa diecezjalnego lub Konferencję Episkopatu, gdy jednocześnie nie mogą oni udać się do szafarza swojej wspólnoty i sami o nie proszą, gdy do ich przyjęcia są odpowiednio przygotowani i odnośnie do tych sakramentów wyrażają wiarę katolicką".