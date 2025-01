Finlandia: Rozpoczyna się szczyt nadbałtyckich państw NATO  

O dokonanie tych czynów podejrzewany jest tankowiec rosyjskiej tzw. floty cieni.

Gospodarzami szczytu są prezydent Finlandii Alexander Stubb oraz premier Estonii Kristen Michal. Omawiane będą kwestie dotyczące wzmocnienia obecności NATO na Bałtyku oraz przeciwdziałania zagrożeniom ze strony rosyjskiej tzw. floty cieni - przekazała kancelaria fińskiej głowy państwa.

Rozmowy w nowym formacie to głównie sygnał dla Rosji od przywódców krajów nadbałtyckich - ocenił największy fiński dziennik "Helsingin Sanomat".

Polskę reprezentuje premier Donald Tusk, Niemcy - kanclerz Olaf Scholz, Danię i Szwecję - premierzy Mette Frederiksen i Ulf Kristersson, zaś Litwę i Łotwę - prezydenci Edgars Rinkeviczs i Gitanas Nauseda.

Oprócz nich w szczycie wezmą udział sekretarz generalny NATO Mark Rutte, który zapowiedział zwiększenie liczebności sił Sojuszu na Bałtyku oraz wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Henna Virkkunen, odpowiedzialna m.in. za suwerenność technologiczną i bezpieczeństwo, w tym zagadnienia dotyczące działań o charakterze hybrydowym.

Według fińskiej komisarz UE jest gotowa udzielić wsparcia finansowego krajom członkowskim w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa podmorskich kabli. Główne zadanie - podkreśliła - to ochrona istniejącej infrastruktury oraz budowa nowych połączeń między krajami. "Chodzi o to, by nie być uzależnionym od jednego połączenia. Potrzebne są również większe zdolności naprawcze" - podkreśliła Virkkunen na antenie radia Yle.

Według wstępnych informacji liderzy nadbałtyckich krajów NATO mają przyjąć po wtorkowym spotkaniu wspólną deklarację.

Szczyt jest bezpośrednio związany z uszkodzeniem estońsko-fińskiego kabla elektroenergetycznego EstLink 2 oraz czterech międzynarodowych kabli telekomunikacyjnych, do którego doszło w Boże Narodzenie, 25 grudnia. Podejrzewany jest o to tankowiec Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka i realizujący wówczas kurs z ładunkiem rosyjskiego paliwa z Petersburga do egipskiego Port Said. Jednostka została sprowadzona przez fińskie służby z morza w stronę wybrzeża. Zatrzymano statek oraz jego załogę. Policja podejrzewa, że do uszkodzeń kabli doszło w wyniku przeciągnięcia po dnie, na odcinku około 100 km, kotwicy tankowca. Śledczy próbują ustalić, czy był to czyn zamierzony, czy przypadkowy.

