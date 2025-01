Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec grudnia 2024 r. wyniosło ok. 1,63 bln zł, co oznaczało wzrost o 60,1 mld zł - podał we wtorek resort finansów.

"Według wstępnych szacunkowych danych, zadłużenie SP () na koniec grudnia 2024 r. wyniosło ok. 1.628,6 mld zł, co oznaczało wzrost o 60,1 mld zł (+3,8 proc.) m/m" - poinformowało we wtorek Ministerstwo Finansów.

MF wyjaśniło, że szacunek długu Skarbu Państwa nie uwzględnia obligacji przekazanych do Funduszu Reprywatyzacji, które nie zostały zbyte przez Fundusz do końca grudnia 2024 r., czyli kwoty ponad 3,7 mld zł.

MF zauważyło także, że dług krajowy na koniec grudnia wyniósł nieco ponad 1,25 bln zł, a dług zagraniczny - ok. 375,6 mld zł, czyli 23,1 proc. całego długu Skarbu Państwa.

Przypomnimy: bilion to tysiąc miliardów, inaczej milion milionów. Zadłużenie wynosi więc 1 630 000 000 000 złotych. W grudniu zadłużenie to wzrosło o 60,1 mld złotych. Czyli 60 100 000 000 złotych. Płaca minimalna w Polsce to od 2025 roku 4 666 zł brutto. Średnia pensja to w trzecim kwartale ubiegłego roku ok. 8 100 zł brutto. Czynnych zawodowo w Polsce jest ok 17 687 000 osób (w tym 472 tys. mających status bezrobotnych). Przy tym średnim wynagrodzeniu zarobiliby miesięcznie 143 264 700 000 złotych. Dla prostoty: 143,264 miliarda złotych. Przypomnijmy: w grudniu zadłużenie wzrosło o 60,1 miliarda złotych....