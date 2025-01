Rosja, media: zweryfikowaliśmy 90 tys. zgonów rosyjskich żołnierzy

Portal BBC i niezależny serwis Mediazona zweryfikowały dotąd 90 tys. zgonów rosyjskich żołnierzy poległych od ataku na Ukrainę w 2022 r. Zdaniem ekspertów pełna liczba rosyjskich ofiar wynosi od 159 do 223 tys. - poinformował w piątek portal.

Moskwa rzadko komentuje swoje straty militarne w tzw. specjalnej operacji wojskowej - podkreślił portal BBC.

Z zebranych przez ochotników danych wynika, że poległo 15,3 tys. więźniów, 20,6 tys. ochotników, 15,6 tys. żołnierzy kontraktowych, 10,5 tys. zmobilizowanych oraz 2,4 tys. żołnierzy z prywatnych oddziałów najemniczych.

W ubiegłym roku średni wiek poległych wyniósł 36 lat, więcej niż w dwóch pierwszych latach wojny. Najwięcej zabitych pochodziło z republik Baszkirii i Tatarstanu, (odpowiednio 3932 i 3804). BBC podkreśliło, że wśród poległych z Baszkirii ośmiu na dziesięciu pochodziło z małych ośrodków: wsi lub miast poniżej 100 tys. mieszkańców.

Od października 2023 roku badacze odnotowali szybki i stabilny wzrost strat wśród ochotników przy jednoczesnym spadku odsetka zgonów wśród więźniów. Jak twierdzi BBC, dzieje się tak, ponieważ obecnie władze starają się wysłać na front oskarżonych jeszcze przed zakończeniem procesu i wydaniem wyroku (wprowadzone w ubiegłym roku regulacje umożliwiają zawieszenie postępowania karnego, jeżeli oskarżony podpisze z armią kontrakt). W rezultacie osoby takie są zaliczane do ochotników.

Redakcje szacują, że podawane przez nich zweryfikowane liczby stanowią zaledwie połowę faktycznej liczby ofiar, co oznacza, że w rzeczywistości poległo od 135 do 200 tys. rosyjskich żołnierzy. Do liczby tej nie zostali doliczeni żołnierze polegli w oddziałach tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Zdaniem portalu, który badał m.in. nekrologi oraz ogłoszenia o poszukiwaniach zaginionych, do końca września ub.r. z tej grupy mogło zginąć od 21 do 23,5 tys. osób. "Można więc założyć, że łączna liczba poległych po stronie rosyjskiej wynosi od 159,5 do 223,5 tys. żołnierzy" - podsumowało BBC.

Zachodnie i ukraińskie agencje wywiadowcze szacowały w październiku ub.r. całkowitą liczbę rosyjskich strat - wliczając do niej poza zabitymi także zaginionych i rannych - na 600-700 tys. osób. Krytycy sądzą jednak, że szacunki te są znacznie zawyżone - zauważył portal Moscow Times.