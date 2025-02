Ukraińskie drony zaatakowały obiekty energetyczne w Rosji

Ukraińskie drony zaatakowały zakład przetwórstwa gazu w Astrachaniu w Rosji - powiadomił w poniedziałek szef ukraińskiego rządowego Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji (CPD) Andrij Kowałenko. Do eksplozji doszło też w rafinerii ropy naftowej w Wołgogradzie; ponadto wstrzymano loty na kilku rosyjskich lotniskach.

"Zaatakowano zakład przetwarzania gazu w Astrachaniu. To jeden z kluczowych obiektów energetycznych Rosji, zajmujący się przetwarzaniem kondensatu gazowego oraz produkcją benzyny, oleju napędowego i innych paliw" - napisał Kowałenko w Telegramie (https://tinyurl.com/25c8d8z2).

Według szefa ukraińskiego CPD zakład ma istotne znaczenie dla rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego, ponieważ przemysł zbrojeniowy zależy w dużej mierze od sektora paliwowo-energetycznego.

Według agencji Reutera ukraińskie drony zakłóciły loty na kilku lotniskach w Rosji. Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) zawiesiła rejsy na lotniskach w Astrachaniu, Kazaniu, Niżniekamsku, Saratowie, Uljanowsku, Władykaukazie, Groznym i Machaczkale.

Podobne ograniczenia wprowadzono na lotnisku w Wołgogradzie, gdzie doszło do eksplozji w rafinerii ropy naftowej i odnotowano przerwy w dostawach prądu.

Nachts griffen ukrainische Drohnen Fabriken in den Regionen Wolgograd und Astrachan an.



In der Region Astrachan hätten Drohnen versucht, Anlagen von Treibstoff- und Energiekomplexen anzugreifen.



Eine Ölraffinerie in der Region Wolgograd sei getroffen worden. pic.twitter.com/rvLHLln7Qy