Papież: bądźcie czujni wobec pokusy kultywowania ducha wojny  

O obronę życia ludzkiego i odważnego świadczenia miłości Boga, który chce, aby wszyscy byli braćmi zaapelował Ojciec Święty do uczestników Jubileuszu wojska, policji i służb mundurowych. Franciszek przewodniczył w bazylice watykańskiej Mszy św. będącej punktem kulminacyjnym tych uroczystości Roku Świętego. Jego homilię odczytał jeden z papieskich współpracowników.

Na Placu św. Piotra zgromadziło się 25 tys. wiernych, gdzie wyróżniały się kolory mundurów różnych korpusów zbrojnych, z przedstawicielami ze stu krajów. Liturgię celebrował kard. Robert Prevost, prefekt Dykasterii ds. Biskupów, wraz z ks. prałatem Santo Marcianò, ordynariuszem wojskowym Włoch oraz arcybiskupem Wilna Gintarasem Grušasem, przewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE), wraz z ponad trzystoma innymi koncelebransami, w tym kardynałami, biskupami i kapłanami. Wśród zgromadzonych na Eucharystii była dwustuosobowa delegacja wojska i funkcjonariuszy z Polski, której przewodzi biskup polowy Wiesław Lechowicz.

Papież komentując fragment Ewangelii opisujący cudowny połów ryb i powołanie apostołów skomentował trzy czasowniki użyte przez św. Łukasza: Jezus widząc zniechęcenie przyszłych uczniów, którzy przez całą noc nic nie ułowili okazuje im współczucie. Następnie postanowił wsiąść do łodzi życia Piotra. Wreszcie, usiadł, aby nauczać, a ludzie poczuli, że wciąż jest nadzieja, nawet gdy wszystko zdaje się stracone. „Kiedy Pan wchodzi do łodzi naszego życia, aby przynieść nam dobrą nowinę o Bożej miłości, która zawsze nam towarzyszy i nas podtrzymuje, wtedy życie zaczyna się na nowo, nadzieja się odradza, powraca utracony entuzjazm i możemy ponownie zarzucić sieć w morze” – zauważył Ojciec Święty.

Następnie Franciszek wskazał, że także wojsko, policja i służby mundurowe wezwane są do zobaczenia, by uchwycić zagrożenia dla dobra wspólnego, wejścia, aby służyć dobru, wolności i sprawiedliwości i aby usiąść, ucząc, że dobro może pomimo wszystko zwyciężyć.

Papież podkreślił w tym kontekście rolę kapelanów, jako obecności Chrystusa, „który chce wam towarzyszyć, zaoferować wam wysłuchanie i bliskość, zachęcać was do wypłynięcia na głębię oraz wspierać was w misji, którą wypełniacie każdego dnia”.

Ojciec Święty wyraził wdzięczność wojsku, policji i służbom mundurowym za pełnioną posługą. Jednocześnie zaapelował o promowanie, ratowanie i obronę życia. „Bądźcie czujni wobec pokusy kultywowania ducha wojny; bądźcie czujni, abyście nie dali się zwieść mitowi siły i szczękowi broni; bądźcie czujni, aby nie zostać skażonymi trucizną propagandy nienawiści, która dzieli świat na przyjaciół, których trzeba bronić i nieprzyjaciół, których należy zwalczać. Bądźcie natomiast odważnymi świadkami miłości Boga Ojca, który chce, abyśmy wszyscy byli braćmi. I, razem, podążajmy by budować nową erę pokoju, sprawiedliwości i braterstwa” – zaapelował Franciszek na zakończenie swej homilii.

Przed zakończeniem Mszy św. i modlitwą „Anioł Pański” papież pozdrowił wszystkich, którzy „tchnęli życie w tę Jubileuszową Pielgrzymkę Wojska, Policji i Służb Mundurowych. „Dziękuję za obecność szanownym władzom cywilnym, a za posługę duszpasterską ordynariuszom i kapelanom wojskowym. Pozdrawiam wszystkich żołnierzy na całym świecie i pragnę przypomnieć nauczanie Kościoła w tym względzie. Sobór Watykański II mówi: `Ci zaś, którzy oddani służbie ojczyzny wykonują pełnia ją w wojsku, winni się uważać za wspierających bezpieczeństwo i wolność narodów` (Konst. duszpasterska Gaudium et spes, 79). Ta służba wojskowa ma być pełniona tylko w celu słusznej obrony, nigdy w celu ujarzmienia innych narodów, zawsze z poszanowaniem międzynarodowych konwencji dotyczących kwestii wojennych (por. tamże), a przede wszystkim ze świętym szacunkiem dla życia i stworzenia” – powiedział Franciszek.

Wezwał do modlitwy o pokój na udręczonej Ukrainie, w Palestynie, w Izraelu, Mjanmie i na całym Bliskim Wschodzie, w Kiwu, w Sudanie. „Niech wszędzie ucichnie broń, a wołanie narodów, które proszą o pokój, niech zostanie wysłuchane!” – zaapelował Ojciec Święty.

