Sanktuarium fatimskie z nienotowanymi wcześniej dochodami

To między innymi dzięki Polakom.

Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Fatimie osiągnęło w 2024 r. nienotowane wcześniej dochody na poziomie prawie 24,5 mln euro, poinformowały władze miejsca kultu maryjnego znajdującego się na środkowym zachodzie Portugalii.

Wysokie wpływy finansowe, głównie z darowizn, pochodziły zarówno od dominujących w Fatimie portugalskich pątników, jak też od pielgrzymów z zagranicy.

Jak wynika z przekazanych przez sanktuarium wstępnych statystyk za 2024 r., wśród zagranicznych narodowości przeważali tam Hiszpanie oraz Polacy. Przybyło ich tam odpowiednio 40,1 tys. oraz 24,2 tys. W przypadku liczby polskich pielgrzymów padł rekord.

W sumie w ub.r. do Fatimy dotarło z 88 państw świata 6,2 mln pątników, czyli o prawie 600 tys. w porównaniu z 2023 r.

Uzyskane w ub.r. przez sanktuarium środki zostały skierowane na pokrycie kosztów działalności sanktuarium, a także na prowadzone przez nie działania zewnętrzne. W sumie jego władze wydały na te cele 21,8 mln euro.

Objawienia w Fatimie rozpoczęły się 13 maja 1917 r. Przez kolejne pół roku trojgu dzieci-pasterzy objawiała się Maryja, przekazując przesłanie z wezwaniem do nawrócenia, pokuty oraz modlitwy. Z czasem miejsce to stało się popularnym kierunkiem pielgrzymkowym na świecie. Docierali do niego także przywódcy Kościoła katolickiego.

W 1967 r., czyli 50 lat po objawieniach do Fatimy dotarł pierwszy papież, Paweł VI. W kolejnych latach przybywali tam inni zwierzchnicy Kościoła katolickiego: pochodzący z Polski Jan Paweł II, Benedykt XVI oraz Franciszek. Najczęściej Fatimę odwiedzał św. Jan Paweł II - w 1982, 1991 i 2000 r.

Z Lizbony Marcin Zatyka