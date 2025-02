Papież w liście do biskupów z USA skrytykował deportacje imigrantów  

Papież Franciszek w liście do biskupów ze Stanów Zjednoczonych w ostrych słowach skrytykował politykę migracyjną prezydenta Donalda Trumpa, który zdecydował o masowych deportacjach nielegalnych imigrantów. W ogłoszonym we wtorek przesłaniu papież podkreślił, że nie można tego zaakceptować.

Franciszek napisał: "Z bliska obserwuję poważny kryzys, jaki ma miejsce w Stanach Zjednoczonych z związku z rozpoczęciem programu masowych deportacji. Właściwie ukształtowane sumienie nie może nie dokonać krytycznej oceny i nie wyrazić niezgody na każdy krok, który milcząco lub wyraźnie identyfikuje nielegalny status niektórych migrantów z przestępczością" - napisał Franciszek.

Zaznaczył następnie: "Jednocześnie należy uznać prawo narodu do tego, by się bronić i chronić wspólnoty przed tymi, którzy dopuścili się przemocy i popełnili poważne przestępstwa będąc w kraju lub przed przyjazdem do niego".

"Deportacja ludzi, którzy w wielu przypadkach opuścili swoją ziemię z powodu skrajnego ubóstwa, braku bezpieczeństwa, wyzysku, prześladowań czy też poważnego zniszczenia środowiska naturalnego łamie godność wielu mężczyzn i kobiet oraz całych rodzin i stawia ich w sytuacji szczególnej słabości i bezbronności" - ocenił papież.

Dodał, że "autentyczne rządy prawa precyzyjnie weryfikowane są w godnym traktowaniu, na jakie zasługują wszyscy ludzie, zwłaszcza najbiedniejsi i najbardziej zepchnięci na margines".

"Prawdziwe dobro wspólne jest promowane wtedy, kiedy społeczeństwo i rząd poprzez kreatywność i rygorystyczny szacunek dla praw wszystkich - jak stwierdziłem to przy licznych okazjach - przyjmuje, chroni, promuje i integruje najsłabszych, pozbawionych ochrony i najwrażliwszych" - wyjaśnił Franciszek.

Jak stwierdził, to nie wyklucza rozwoju polityki, która reguluje uporządkowaną i legalną migrację.

Papież ostrzegł: "To, co budowane jest na bazie siły, a nie prawdy o równej godności każdej istoty ludzkiej źle się zaczyna i źle skończy".

Zwrócił także uwagę na to, że troska o tożsamość osobistą, wspólnotową i narodową w oderwaniu od miłości i braterstwa "łatwo wprowadza kryterium ideologiczne, które wypacza życie społeczne i narzuca wolę silniejszego jako kryterium prawdy".

Franciszek wyraził uznanie dla amerykańskich biskupów, zaangażowanych w pomoc migrantom i uchodźcom.

Zaapelował: "Wzywam wszystkich wiernych Kościoła katolickiego oraz wszystkich mężczyzn i kobiety dobrej woli, by nie ulegali narracji, która dyskryminuje i wywołuje niepotrzebne cierpienie naszych braci i sióstr - migrantów i uchodźców".

Papieski list kończy apel o budowę "społeczeństwa, które będzie bardziej braterskie, inkluzywne i będzie szanować godność wszystkich".