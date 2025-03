Jesteśmy głęboko rozczarowani i oburzeni tym dokumentem - piszą członkowie zespołu koordynującego Inicjatywę "Zranieni w Kościele" w liście przesłanym KAI. Odnoszą się w nim do negatywnej opinii Rady Prawnej KEP nt. planowanej „Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce”. Autorzy listu apelują do biskupów, by podejmując decyzję o powołaniu komisji kierowali się odpowiedzialnością za Kościół i sprawiedliwością a nie lękiem i chęcią ukrywania prawdy.

Publikujemy treść listu Zespołu Koordynującego Inicjatywę "Zranieni w Kościele":

OPUSZCZENI W KOŚCIELE

Trudno dziś z zaufaniem i w dobrej wierze uczestniczyć w nabożeństwach organizowanych w ramach „Dnia modlitwy i solidarności z osobami skrzywdzonymi wykorzystaniem seksualnym”, obchodzonego z inicjatywy Konferencji Episkopatu Polski. Trudno wierzyć słowu „solidarność”, jeśli czytało się wcześniej opinię Rady Prawnej KEP, która zaleca biskupom, by złamali złożoną publicznie dwa lata temu obietnicę powołania „Komisji niezależnych ekspertów do zbadania zjawiska wykorzystywania seksualnego osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce”. Z rekomendacji tych przebija raczej

przekonanie, że dobro Kościoła i dobro osób skrzywdzonych, osób, które doświadczyły przemocy seksualnej w kontaktach z ludźmi Kościoła, to dwie sprzeczne wartości.

Jesteśmy głęboko rozczarowani i oburzeni tym dokumentem. Od sześciu lat tworzymy telefon zaufania i katolickie środowisko wsparcia dla osób dotkniętych przemocą seksualną w Kościele. Odebraliśmy w tym czasie niemal 700 telefonów od osób z takimi doświadczeniami i ich bliskich. Działamy w trosce o skrzywdzonych bliźnich oraz w poczuciu odpowiedzialności za całą wspólnotę wiary.

Apelujemy do biskupów, by podejmując decyzje o powołaniu komisji, kierowali się odpowiedzialnością za cały Kościół, w tym za osoby skrzywdzone, i sprawiedliwością, która wymaga, by za krzywdy zadośćuczynić. Człowiek, prawda i sprawiedliwość są drogą Kościoła, a nie strach i ukrywanie prawdy.

Zespół Koordynujący Inicjatywy „Zranieni w Kościele”:

Maria Bremer, Maryna Czaplińska, Dawid Gospodarek, Katarzyna Jabłońska, Jakub Kiersnowski, Zbigniew Nosowski, Barbara Smolińska, Katarzyna Sroczyńska