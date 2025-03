Posługa misjonarzy niesie ludziom nadzieję

Z okazji obchodzonej w Kościele katolickim niedzieli Ad Gentes przewodniczący KEP ds. misji bp Jan Piotrowski zaapelował do wiernych o modlitwę i jałmużnę w intencji misjonarzy z Polski. Zauważył, że ich praca niesie nadzieję wielu mieszkańcom Azji, Oceanii, Afryki i Ameryki Łacińskiej.

W II niedzielę Wielkiego Postu - 16 marca - Kościół katolicki będzie obchodził niedzielę "Ad Gentes", która jest Dniem Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. W tym roku przebiegnie ona pod hasłem "Misjonarze dzielą się nadzieją". Jest ona okazją do wsparcia duchowo i materialnie 1662 misjonarzy z Polski posługujących na świecie.

"Ich trwanie na misjach, niekiedy w bardzo trudnych warunkach życiowych, ubóstwie i wśród licznych zagrożeń, jest źródłem nadziei dla tych, do których zostali posłani przez Kościół ze słowem Ewangelii" - napisał bp Piotrowski w przekazanym PAP komunikacie.

Zaznaczył, że są "dziedzicami Bożej nadziei - nie tylko tej, która dotyczy lepszego, bardziej sprawiedliwego i bezpiecznego świata", ale także "tej umacniającej w przekonaniu, że ostatecznie zawsze zwycięża dobro".

Podkreślił, że Kościół jest wspólnotą misyjną, która ma do zaoferowania światu nadzieję, jaką daje Jezus Chrystus.

"W Nim zakorzenieni, możemy odważnie głosić Jego obietnicę zbawienia" - zaznaczył. Dodał, że dzięki misjonarzom "nadzieja ta dociera do wielu mieszkańców Azji, Oceanii, Afryki i Ameryki Łacińskiej".

Hierarcha zaapelował także o modlitwę w intencji misjonarzy, "aby wciąż znajdywały się gorące i ofiarne serca, gotowe porzucić swoje rodziny i wspólnoty, by udać się tam, gdzie ludzie czekają na Chrystusa; udać się po to, by nieść innym nadzieję".

Według danych Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji na misjach posługuje 1662 misjonarzy z naszego kraju. W gronie tym jest 273 księży diecezjalnych (fidei donum), 1353 osób konsekrowanych - w tym 609 sióstr zakonnych, 744 zakonników i 36 misjonarzy świeckich.

Do wyjazdu na misje kandydaci przygotowują się w Centrum Formacji Misyjnej (CFM) w Warszawie.

Konferencja Episkopatu Polski we wrześniu 2005 r. powołała Dzieło "Ad Gentes", które w celu wsparcia posługi misjonarzy organizuje w II niedzielę Wielkiego Postu zbiórkę do puszek. Zebrane fundusze przekazywane są co roku na realizację projektów misyjnych w zakresie pomocy edukacyjnej, zdrowotnej, charytatywnej i na tzw. ogólne związane z działalnością ewangelizacyjną.