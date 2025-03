Prezydent Andrzej Duda poinformował w środę przed wylotem do Rzymu, że podpisał ustawę ws. ograniczenia prawa do azylu. Podkreślił, że ustawa jest potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic i stwarza rządowi możliwość wprowadzania instrumentów ograniczających migrację do Polski. Jednocześnie prezydent napisał list do premiera, w którym apeluje do szefa rządu o podejmowanie aktywnych działań mających na celu ochronę polskiej granicy, w tym granicy zachodniej.

"Zdecydowałem dzisiaj o tym, że tzw. ustawa azylowa, o czym ostatnio była mowa w polskiej przestrzeni publicznej i politycznej wejdzie w życie. Podpisałem tę ustawę i uważam, że jest ona potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic, dla umacniania bezpieczeństwa Polaków" - oświadczył prezydent.

Dodał, że ustawa stwarza rządowi możliwość wprowadzania instrumentów ograniczających migrację do Polski, także ubieganie się w Polsce o azyl.

Nawiązał też do rozporządzenia zawieszającego prawo do składania wniosków o azyl, które we wtorek pokazywał premier Donald Tusk. "Panie premierze, w takim razie zapraszam do wprowadzenia tego rozporządzenia w życie i zapraszam do podejmowania aktywnych działań w przedmiocie obrony polskiej granicy" - zwrócił się prezydent do premiera.

Wyraził jednocześnie zadowolenie, że "premier ponownie zmienił zdanie na temat ochrony granicy wschodniej". "Przypomnę, że kontestował obronę wschodniej granicy, kontestował kiedyś budowę zapory na tej granicy. Dzisiaj jest wielkim jej rzecznikiem. Jak widać punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, ale najważniejsze jest to, żeby bronić polskiej granicy" - zaznaczył prezydent.

"Najważniejsze jest to, żeby bronić także dobrego imienia polskich służb, polskich funkcjonariuszy, którzy tej granicy bronią, a więc jeszcze raz apeluję do pana premiera, żeby zwrócił uwagę i przypomniał swoim partyjnym koleżankom, co na temat Polskiej Straży Granicznej, polskich funkcjonariuszy mówili jeszcze kilka lat temu" - powiedział.

"Mam nadzieję, że nigdy więcej, nigdy taka sytuacja się już nie powtórzy, aby ktokolwiek na polskiej scenie politycznej ośmielił się w tak bezczelny sposób wypowiadać na temat ludzi, którzy pełnią służbę, chroniąc naszego bezpieczeństwa, chroniąc bezpieczeństwa naszego państwa" - dodał.

Prezydent jednocześnie skierował do premiera list dotyczący ochrony polskiej granicy. W piśmie skierowanym do szefa rządu, informuje go o podpisaniu tzw. ustawy azylowej, a także zaznacza, że oczekuje na podjęcie działań w sprawie m.in. ochrony naszej zachodniej granicy.

"Mianowicie podjęcie realnej kontroli nad tym, ilu migrantów z Niemiec jest przywożonych przez niemieckie władze do Polski, relokowanych tutaj, bo dzieje się to cały czas" - zauważył Duda. Jak zaznaczył, nieustannie napływają informacje z zachodniej granicy, że tego typu działania występują.

"Niestety media mało o tym informują, ale informują o tym ludzie, którzy widzą takie działania. A więc panie premierze proszę, żeby pan premier wykazał nieco odwagi w działaniach wobec władz niemieckich, bo to, że Niemcy mają problem, bo popełnili głupotę parę lat temu, to nie znaczy, że mają się z nami tą głupotą dzielić i że my to musimy przejmować" - powiedział Duda. "My powinniśmy pilnować naszych spraw" - dodał.

Prezydent argumentował, że "ci, którzy zasługują na wsparcie i pomoc, powinni tę pomoc od Polaków otrzymać, ale nie powinniśmy się zgadzać na to, że ktoś zapraszał kiedyś do siebie gości, a dzisiaj się chce tych gości pozbywać".

Pełna treść listu prezydenta Dudy do premiera Tuska została zamieszczona na stronie Kancelarii Prezydenta. Prezydent pisze w nim, że "kwestia bezpieczeństwa polskich obywateli, ochrona granic Rzeczypospolitej, jak również wsparcie polskich żołnierzy i funkcjonariuszy to priorytety jego prezydentury".

Zwraca także uwagę, że dziś te wyzwania łączą wszystkie ośrodki władzy i całą scenę polityczną, choć nie zawsze tak było. "To pan premier i członkowie pańskiego ugrupowania jednoznacznie sprzeciwialiście się m.in. budowanie zapory na wschodniej granicy, wprowadzaniu stanu wyjątkowego na obszarze części województw podlaskiego i lubelskiego czy uchwaleniu przepisów wzmacniających ochronę granicy państwowej" - czytamy w liście.