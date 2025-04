Ojciec Święty zadzwonił na Ukrainę, do przebywającego tam kard. Krajewskiego. Chciał wiedzieć, jak przebiega nasza misja – mówi papieski jałmużnik, który już po raz dziesiąty udał się w imieniu Franciszka do tego kraju. „Powiedzieliśmy Papieżowi, że jest bardzo zimno, że marzniemy. Odpowiedział: ‘przecież wiesz, jak należy się rozgrzać’ i udzielił nam swego błogosławieństwa. To on nas rozgrzał tym telefonem i jego błogosławieństwo umacnia nas w tym, że czynimy rzeczy dobre i zgodne z Ewangelią".

Opowiadając Radiu Watykańskiemu o swym pobycie na Ukrainie, kard Krajewski przyznał, że ma za sobą bardzo intensywny dzień w Zaporożu. Rozpoczął się o 5 rano od spotkań z ludźmi, którzy od wczesnych godzin stali w kolejce, by o godz. 9 otrzymać bardzo skromne pożywienie: pół bochenka chleba, dwie puszki i dwie torebki z chińskimi zupami.

Papieski jałmużnik odwiedził też albertynów i ich piekarnię. „Obiecałem im nowy piec od Ojca Świętego” – dodał kard. Krajewski. Następnie spotkał się z dyrekcją lokalnej służby zdrowia. „Przekazane im zostały karetki i leki o wartości ponad 200 tys. euro, które zostały zebrane w Neapolu i przewiezione następnie do Florencji, gdzie zapakowaliśmy je do zakupionych tam karetek. Przejechaliśmy nimi ponad 3300 km” – przypomina papieski jałmużnik.

Dodał, że na Ukrainę zawiózł też inne leki, które otrzymał z Klinik Gemelli oraz Apteki Watykańskiej. Są to przede wszystkim leki ratujące życie, które podaje się w karetkach. „To dla nich bardzo ważna pomoc, bardzo za to dziękowali” – powiedział kard. Krajewski.

Papieski jałmużnik wraca już do Rzymu. „Najpierw pociągiem do Rzymu do Lwowa, to ponad 1200 km. Potem będzie trzeba przedostać się przez granicę i z Krakowa czy Warszawy samolotem do Wiecznego Miasta” – dodaje kard. Krajewski.