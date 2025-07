Msze po polsku w różnych krajach świata

Do najpopularniejszych kierunków wakacyjnych Polaków należą państwa południowej i zachodniej Europy oraz Bałkanów. W większości z nich Msze po polsku można znaleźć w najważniejszych ośrodkach turystycznych i wypoczynkowych.

W Bułgarii najwięcej Polaków wypoczywa nad Morzem Czarnym. Msze św. po polsku odprawiane są zarówno w Warnie, jak też w Burgas i okolicy (w Nesebyrze i w Primorsku). Pracujący w Burgas polscy kapucyni wręcz utrzymują swój klasztor dzięki ofiarom złożonym na tacę przez polskich turystów. Przyjmują też od nich intencje mszalne w ciągu całego roku (można je zamawiać również z Polski przez internet, ofiarę wpłacając na podane konto złotówkowe). Szczegóły znajdziemy TUTAJ.

W Chorwacji Polacy mogą iść na Mszę św. w ojczystym języku tylko na wyspie Hvar, w Grecji – m.in. w Atenach, Salonikach, w Nauplionie na Peloponezie i na Krecie (w Heraklionie i Jerapetrze).

We Francji trudno znaleźć turystyczną destynację, gdzie w okolicy nie byłoby Mszy św. w języku polskim. W samym Paryżu jest aż sześć miejsc, w których są one odprawiane, nie licząc kilkunastu innych na przedmieściach stolicy Francji. Nie brakuje też polskich Mszy św. na Lazurowym Wybrzeżu: w Aix-en-Provence, Cannes, Fréjus, Marsylii, Nicei, Toulonie, jak również w (nienależącym do Francji) Monako. Są też codzienne Msze św. po polsku w sanktuarium maryjnym w Lourdes. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ.

Hiszpania oferuje Msze św. w języku polskim m.in. w Madrycie, Barcelonie i Walencji, a także nad Morzem Śródziemnym: w Alicante, Torrevieja, jak również na Teneryfie na Wyspach Kanaryjskich. Sąsiednia Portugalia zapewnia polskim turystom udział w Mszach św. w ich ojczystym języku w Lizbonie, pobliskim Odivelas, w sanktuarium Maryjnym w Fatimie, a także w Funchal na Maderze.

We Włoszech oprócz Mszy św. w polskim kościele św. Stanisława w Rzymie, w ojczystym języku można uczestniczyć w liturgii także w kilku innych świątyniach Wiecznego Miasta (np. Santo Spirito in Sassia, św. Alfonsa Liguori, św. Mikołaja w Ostii), jak też m.in. w takich turystycznych destynacjach, jak: Bolonia, Mediolan, Neapol, Perugia, Siena, a także wyspa Ischia.

Na chętnie odwiedzanej przez Polaków Malcie Msze św. po polsku odprawiane są w dwóch miejscowościach: Sliema i Bugibba, na Cyprze – w Pafos, zaś w Turcji – w Stambule i Izmirze.

Msze po polsku bez trudu znaleźć można w głównych centrach turystycznych Stanów Zjednoczonych i Kanady. Nie ma za to, niestety, polskich Mszy św. w odwiedzanych przez Polaków turystycznych „rajach”, takich jak: Egipt, Tunezja czy Dominikana.

Najpełniejsze wykazy Mszy św. po polsku w różnych krajach świata znajdują się TUTAJ oraz TUTAJ. Są tam podane nie tylko miejsca i godziny sprawowania liturgii, ale także dane kontaktowe do duszpasterza.

Planując udział w Mszy św. zagranicą zawsze warto sprawdzić (mejlowo lub telefonicznie) czy godziny liturgii podane w internecie nie uległy zmianie. Wakacyjne rozkłady mogą się bowiem różnić od tych w ciągu reszty roku. Z kolei część Mszy św. bywa odprawiana tylko w czasie wakacji.