1 grosz za 1 bezpieczny kilometr

W ubiegłym roku na środki transportu dla misjonarzy zebrano łącznie ponad 6 mln 599 tys. zł. z czego z diecezji 4 mln 981 tys. zł. Najwięcej przekazała archidiecezja krakowska - ponad 581 tys. zł, a najmniej diecezja warszawsko-praska - blisko 18 tys. zł - wynika z raportu MIVA Polska.

W Kościele katolickim w Polsce 20 lipca rozpocznie się XXVI Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa. Towarzyszy mu prowadzona przez agendę Komisji KEP ds. Misji MIVA Polska "Akcja św. Krzysztof - 1 grosz za 1 bezpiecznie przejechany kilometr" - na środki transportu dla misjonarzy. Ofiary składane są dobrowolnie przez parafie i darczyńców indywidualnych z wpłat bezpośrednich i przez internet.

Forma składki w parafiach zależy od miejscowych zwyczajów i odbywa się przy okazji święcenia pojazdów lub do puszek po liturgiach niedzielnych w czasie Tygodnia św. Krzysztofa. "Obchody są okazją do modlitwy za kierowców i podróżujących oraz do zbiórki na zakup środków transportu dla misjonarzy" - powiedział PAP dyr. MIVA Polska ks. Jerzy Kraśnicki.

Poinformował, że z wpłat z diecezji z ubiegłego roku zebrano 4 mln 981 tys. 745 zł. To o 493 tys. 932 zł więcej niż w 2023 roku. Za zebrane w ubiegłym roku pieniądze MIVA Polska kupiła 742 różnych pojazdów dla misjonarzy.

Liczba parafii w diecezji i dane z dominicantes, czyli liczby wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy św., nie przekładają się automatycznie na wpłaty z "Akcji św. Krzysztofa" z poszczególnych diecezji. Porównując te sumy z liczbą parafii w poszczególnych diecezjach, opublikowaną przez Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, można powiedzieć, że w czołówce diecezji z najwyższymi wpłatami znalazły się te mające najwięcej parafii.

Archidiecezja krakowska, która wpłaciła ponad 581 tys. 167 zł, ma 448 parafii, diecezja tarnowska, mająca 454 parafie, przesłała do MIVA Polska ponad 365 tys. zł, a archidiecezja poznańska (414 parafii) przekazała ponad 282 tys. zł.

Nie zawsze jednak niska liczba parafii przekłada się na przekazane fundusze. Najmniej parafii w kraju (98) ma diecezja drohiczyńska, która przekazała blisko 33,9 tys. zł. Na drugim miejscu pod względem najmniejszej liczby parafii (115) jest archidiecezja białostocka, która przekazała ponad 139,7 tys. zł, czyli ponad cztery razy tyle.

Dla porównania archidiecezja warszawska (ponad 210 parafii) przekazała ponad 29 tys. zł, czyli blisko pięć razy mniej niż archidiecezja białostocka, choć ma o niemal połowę więcej parafii.

Diecezja warszawsko-praska, która przekazała MIVA Polska najmniej - ponad 16,3 tys. - ma 203 parafie. Dla porównania zbliżoną liczbę parafii (219) ma archidiecezja łódzka, która przekazała ponad 74,4 tys. zł, a diecezja bielsko-żywiecka (210 parafii) wpłaciła ponad 254,6 tys. zł. Archidiecezja gdańska (201 parafii) przekazała ponad 44,2 tys. zł.

Na sumę wpłat nie przekłada się także współczynnik dominicantes, czyli liczby wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy św. Zgodnie z badaniami Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w Polsce, opublikowanymi w grudniu 2024 r. - najwyższy wskaźnik dominicantes zanotowano w diecezjach tarnowskiej (60,5 proc.), rzeszowskiej (53,2 proc.) i przemyskiej (49,1 proc.).

MIVA (Mission Vehicle Association) jest stowarzyszeniem działającym na rzecz misyjnych środków transportu. Organizacje tego typu działają w wielu krajach, wspierają się i uzupełniają w pozyskiwaniu środków transportu dla misjonarzy na całym świecie. MIVA Polska powstała w 2000 r. i jest jedną z agend Komisji Episkopatu Polski ds. Misji.