KNF nałożyła 1,39 mln zł kary na mBank

Jakub Szymczuk /Foto Gość

Podstawa? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) nałożyła na mBank S.A. karę administracyjną w łącznej wysokości 1,39 mln zł na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu - poinformowano na stronie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Z komunikatu wynika, że naruszenia dotyczyły m.in. nieprawidłowej identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów, w tym braku ustalenia numeru PESEL oraz państwa urodzenia.

KNF wskazała również na brak prawidłowego zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego w postaci identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu ustalenia struktury własności i kontroli klienta będącego osobą prawną, czy brak zapewnienia udziału osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w programach szkoleniowych, które zapewniałyby aktualną wiedzę w zakresie realizacji obowiązków instytucji obowiązanej.

PAP |

dodane 13.10.2025 09:48

