Z czego wynika fenomen popularności pielgrzymek?  

W sierpniu w Polsce przypada szczyt pielgrzymkowy. Większość pątników zmierzała na Jasną Górę na dwie duże uroczystości maryjne - 15 sierpnia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i 26 sierpnia - Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

25 lipca na Jasną Górę wyjdzie 44. Piesza Pielgrzymka Kaszubska z Helu. W 19 dni wierni będą mieli do pokonania 638 km. Następnego dnia na pątniczy szlak z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gdyni wyjdzie 40. Gdyńska Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę. Pokonają 552 km. 28 lipca z bazyliki Mariackiej wyjdzie 43. Gdańska Piesza Pielgrzymka pod hasłem "Abym ogłaszał rok łaski od Pana". Pątnicy przemierzą ok. 500 km.

W rozmowie z PAP przewodniczący rady KEP ds. duszpasterstwa młodzieży bp Grzegorz Suchodolski powiedział, że pielgrzymowanie piesze, rowerowe czy rolkowe do różnych sanktuariów to jedna z cennych propozycji duszpasterskich dla młodych.

- Choć pielgrzymki piesze nie liczą już kilkadziesiąt czy kilkanaście tysięcy pątników, jak kilka dekad temu, a najwyżej kilka tysięcy, to jednak 80 proc. z nich to wciąż młodzież. Mimo zmian cywilizacyjnych fenomen popularności pielgrzymek wynika z tego, że są okazją do doświadczenia wspólnoty, a więc dobrych relacji, których coraz częściej brakuje młodym w codzienności - powiedział bp Suchodolski.

- Jednym z wyrazów atmosfery, która panuje na szlaku, jest to, że pielgrzymi zwracają się do siebie "bracie" czy "siostro", co jest jakimś wyrazem bliskości, wręcz rodzinności. Zaspokaja to bardzo wewnętrzne potrzeby człowieka. Poza tym można doświadczyć wsparcia drugiej osoby, jej życzliwości, troski - wskazał duchowny, który sam przez wiele lat pielgrzymował pieszo na Jasną Górę.

Przyznał, że pielgrzymka dla wielu młodych to także okazja do sprawdzenia swoich możliwości.

- Mimo życia na co dzień w komforcie młodzież lubi wyzwania, stąd tak popularne wśród niej świeckie survivale czy zwiedzanie świata bez mapy drogowej. W ten nurt wpisuje się także doświadczenie pielgrzymki, kiedy człowiek musi zmierzyć się ze zmęczeniem fizycznym, słabościami, trudnymi warunkami atmosferycznymi czy wyzwaniami logistycznymi - powiedział bp Suchodolski. Tego rodzaju doświadczenia, jak ocenił, otwierają młodych na to, co jest transcendentne.

Hierarcha zwrócił uwagę, że wielu młodych niesie w swoim sercu na Jasną Górę trudne doświadczenia związane zwłaszcza z rodziną.

- Dostrzegając splot różnych problemów, nie widząc jednocześnie prostych rozwiązań, zwracają się do Boga za wstawiennictwem Matki Bożej, co wpisuje się w polską duchowość maryjną. Wielu młodych jest gotowych podjąć nawet duży wysiłek, aby uzyskać konkretne wsparcie, stąd jedni wyruszają na Jasną Górę, a inni decydują się na udział w 33-dniowych rekolekcjach parafialnych kończących się zawierzeniem swojej osoby Jezusowi przez ręce Maryi - powiedział bp Suchodolski. Wspomniał, że wśród młodego pokolenia jest obecnie także "moda na tzw. pompejanki", czyli odmawianie 3 części różańca przez kolejne 54 dni. - Aby tego rodzaju praktyki nie stały się rodzajem magii religijnej, niezbędna jest dobra katecheza i formacja także biblijna - powiedział duchowny.

Według bp. Suchodolskiego różnorodność propozycji duszpasterskich na pielgrzymce sprawia, że osoby o odmiennej duchowości mogą znaleźć coś dla siebie.

- Są grupy tzw. pokutne, idące przeważnie w ciszy, ale także bardzo radosne, w których jest dużo muzyki i śpiewu. Są przedstawiciele różnych zgromadzeń zakonnych, misjonarze, rodziny czy osoby związane z konkretnym duszpasterstwem - wymieniał hierarcha.

Szczyt pielgrzymkowy co roku przypada w Polsce w sierpniu. Większość pątników uda się na Jasną Górę, która od XVII w. pozostaje centrum duchowym Kościoła katolickiego w Polsce. Z samej stolicy do Częstochowy wyjdzie sześć pielgrzymek.

Z danych biura prasowego Jasnej Góry wynika, że w ubiegłym roku na Jasną Górę dotarło tam ponad 4 mln pielgrzymów. Rok wcześniej - w 2023 r. - było 3,6 mln, a w 2022 r. - 2,5 mln. Z kolei w 2019 r. Jasną Górę odwiedziło 4,4 mln wiernych. W pielgrzymkach pieszych, rowerowych, biegowych i konnych dotarło ponad 101 tys. pątników z tego 92 tys. stanowili uczestnicy 237 pieszych pielgrzymek. W 2023 r. było 77,5 tys. pątników, zaś w 2019 r. - 133 tys.

Grupom pątniczym w drodze towarzyszą tzw. pielgrzymi duchowi, którzy z różnych względów nie zdecydowali się na pokonanie trasy. Codziennie spotykają się w wybranym kościele na mszy, czytają rozważania na dany dzień i modlą się za zdążających pieszo na Jasną Górę.

Magdalena Gronek (PAP)