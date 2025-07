Na początku czerwca sąd apelacyjny w mieście Dniepr potwierdził konieczność oddania kościoła św. Mikołaja społeczności rzymskokatolickiej. W styczniu okręgowy sąd administracyjny w obwodzie dniepropietrowskim orzekł, że kościół powinien wrócić do użytkowania przez parafię. Ministerstwo kultury, do którego formalnie należy świątynia, zaskarżyło tę decyzję.

Według Wyszkowskiego sąd odrzucił skargi kasacyjne ministerstwa kultury i domu muzyki organowej, odmawiając wszczęcia postępowania kasacyjnego.

- Teraz oczekujemy, że ministerstwo kultury jak najszybciej wykona wyrok sądu i przekaże kościół w użytkowanie naszej wspólnocie parafialnej. Oczekujemy na zarejestrowanie parafii w rejestrze państwowym jako prawnego użytkownika budynku kościoła - powiedział PAP Wyszkowski.

- W tym celu prosimy ukraińskie (służby), a także wszystkie organizacje społeczne i międzynarodowe oraz kraje partnerskie naszej ojczyzny o pomoc władzom w realizacji tego, co obiecały jeszcze w odległym 1991 roku. Właśnie począwszy od tego roku, my, jako Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej, posługujemy w tej parafii - przypomniał proboszcz parafii św. Mikołaja.

Ksiądz podkreślił, że ministerstwo kultury jest teraz zobowiązane do wykonania ostatecznego orzeczenia sądu w najkrótszym możliwym terminie, ponieważ niewykonanie tego orzeczenia pociąga za sobą odpowiedzialność karną.

- Ale to jeszcze nie koniec, to dopiero początek. Przed nami jeszcze wiele pracy. Dlatego ostateczne zwycięstwo sądowe jest tak ważne - wraz z przyznaniem nam praw do kościoła parafialnego w końcu uzyskamy swobodę w kierowaniu wszystkimi naszymi działaniami na rzecz ratowania tej perły w centrum Kijowa - dla Boga i dla ludzi - powiedział Wyszkowski.

Kościół św. Mikołaja to neogotycka świątynia rzymskokatolicka, położona w centrum Kijowa przy ul. Wełykiej Wasylkiwskiej 75. Kościół, zbudowany w latach 1899-1909 według projektu Władysława Horodeckiego, był użytkowany przez katolicką społeczność Kijowa do 1936 r., gdy zamknęły go władze sowieckie i przeznaczyły jego pomieszczenia na cele gospodarcze.

We wrześniu 2021 r. pożar poważnie uszkodził bryłę świątyni, niszcząc m.in. zabytkowe organy, żyrandole oraz część wyposażenia liturgicznego. 20 grudnia 2024 r., w wyniku fali uderzeniowej po eksplozji rosyjskiej rakiety, odłamki pocisku zniszczyły witraże nad wejściem głównym kościoła. Zniszczone zostały też szyby w obu wieżach bocznych świątyni.