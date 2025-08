Rząd Ghany przyłączył się do pomocy dla Strefy Gazy  

Ghana przekazała Palestyńczykom w Strefie Gazy 40 ton czekolady wyprodukowanej z lokalnego, najwyższej jakości kakao. Władze w Akrze poinformowały w sobotę, że przekazany dzień wcześniej dar to "gest solidarności z oblężoną i niszczoną przez Izrael Strefą Gazy".

Prezydent Ghany John Dramani Mahama nazwał darowiznę symboliczną i praktyczną. Symboliczną, ponieważ, poza Republiką Południowej Afryki, większość państw subsaharyjskiej części kontynentu utrzymuje ostrożną lub neutralną postawę wobec działań Izraela w Strefie Gazy. Ghański przywódca określił ją mianem symbolicznej również dlatego, że - jak stwierdził - "kakao to jeden z najcenniejszych naturalnych surowców Ghany, symbolizujący nasze narodowe wartości: odporność, ciepło i hojność".

Mahama nazwał też dar praktycznym, ponieważ - jak zapewnił - "kakao to również potężny superfood, bogaty w przeciwutleniacze, witaminy i niezbędne minerały, który zapewni pożywienie i pocieszenie rodzinom zmagającym się z niewyobrażalnymi trudnościami w Strefie Gazy".

Prezydent Ghany przypomniał jednocześnie, że w konflikcie bliskowschodnim jego kraj popiera rozwiązanie dwupaństwowe, zgodne z prawem międzynarodowym i rezolucjami ONZ, które gwarantują prawo Palestyńczyków i Izraelczyków do pokojowego współistnienia. Zaapelował też do izraelskich władz o otwarcie granic dla pomocy humanitarnej.

Ghana utrzymuje relacje dyplomatyczne z Palestyną od czasu otwarcia biura Organizacji Wyzwolenia Palestyny w Akrze w 1986 r. W Ghanie żyje też spora społeczność palestyńska. Jeszcze dłuższe są relacje władz w Akrze z Izraelem, które sięgają 1958 r., kiedy to stojąca na czele izraelskiego rządu Golda Meir odwiedziła Ghanę. Po wojnie Jom Kipur w 1973 r. Ghana zerwała stosunki z Izraelem, które przywrócono dopiero w 2011 r.

Kakao oprócz złota jest głównym źródłem dochodu Ghany, która po Wybrzeżu Kości Słoniowej jest drugim na świecie jego eksporterem. Według oficjalnych danych Banku Ghany kraj zarobił 2,17 mld dolarów na eksporcie kakao w okresie od stycznia do czerwca 2025 r., co przyczyniło się do znacznego wzrostu całkowitych przychodów Ghany. (PAP)

