Już niemal 200 śmiertelnych ofiar głodu w Strefie Gazy
Już niemal 200 śmiertelnych ofiar głodu w Strefie Gazy

Już niemal 200 śmiertelnych ofiar głodu w Strefie Gazy  
EPA/MOHAMMED SABER

Liczba ofiar śmiertelnych głodu w Strefie Gazy nadal rośnie. ONZ i inne organizacje pomocowe ostrzegają przed katastrofalną sytuacją. Dyrektor wykonawczy Światowego Programu Żywnościowego ONZ Cindy McCain twierdzi, że zrzuty z powietrza nie są właściwym rozwiązaniem w sytuacji głodu, takiej jak ta, która ma miejsce w Strefie Gazy, gdzie obecnie głoduje pół miliona osób.

Według lokalnych władz liczba ofiar śmiertelnych głodu w Strefie Gazy wzrosła do 197, a w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano cztery dodatkowe zgony. Urzędnicy twierdzą, że połowa ofiar to dzieci. Dane te pojawiają się w kontekście rosnącego zaniepokojenia międzynarodowej społeczności pogłębiającym się kryzysem głodowym w enklawie.

6 tys. ciężarówek z pomocą czeka na wjazd
Pomoc humanitarna utknęła na granicy, gdzie około 6 tysięcy ciężarówek z zaopatrzeniem czeka na wjazd. W zeszłym tygodniu Izrael zezwolił na zrzuty żywności do Strefy Gazy, ale organizacje pomocowe skrytykowały to posunięcie jako niewystarczające i w dużej mierze symboliczne.

Na początku tego tygodnia zastępca sekretarza generalnego ONZ Miroslav Jenca wyraził zaniepokojenie doniesieniami, że premier Izraela Benjamin Netanjahu może rozszerzyć operacje wojskowe na cały pas Gazy. Jenca wezwał Izrael do natychmiastowego i nieograniczonego przepuszczenia pomocy humanitarnej, aby zapobiec dalszym cierpieniom i ofiarom śmiertelnym.

Ogromny poziom niedożywienia wśród dzieci

Raport IPC (Integrated Food Security Phase Classification - to międzynarodowy system opracowany przez agencje ONZ, rządy i organizacje humanitarne, który ocenia i opisuje poziom zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia w różnych krajach – przyp red.) z 29 lipca 2025 r. opisuje, że w Strefie Gazy walki, masowe wysiedlenia i niemal całkowity brak dostępu do pomocy doprowadziły do skrajnego braku żywności. W większości obszarów przekroczono progi głodu według systemu IPC, a w mieście Gaza odsetek ostrych przypadków niedożywienia u dzieci osiągnął poziom klęski głodu. Ponad 500 tys. osób znajduje się w stanie katastrofalnym (Faza 5), a wiele rodzin nie je przez kilka dni. Od maja ponad tysiąc osób zginęło, próbując zdobyć jedzenie.

dodane 09.08.2025 10:51

dodane 09.08.2025 10:51
