Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Chiny: "Przepędziliśmy" amerykański niszczyciel na Morzu Południowochińskim
rss newsletter facebook twitter

Chiny: "Przepędziliśmy" amerykański niszczyciel na Morzu Południowochińskim

Chińczycy w starciu z Filipińczykami  
PHILIPPINE COAST GUARD /PAP/EPA Chińczycy w starciu z Filipińczykami
Zderzenie chińskiego statku straży przybrzeżnej z chińskim okrętem wojennym, widziane z filipińskiego statku w pobliżu Scarborough Shoal na spornych obszarach Morza Południowochińskiego, 11 sierpnia 2025 r. Chiński okręt marynarki wojennej zderzył się z chińskim statkiem straży przybrzeżnej podczas pościgu za filipińskim statkiem patrolowym na Morzu Południowochińskim 11 sierpnia, gdy filipińskie statki znajdowały się w tym rejonie w ramach operacji mającej na celu udzielenie pomocy filipińskim rybakom

To kolejny w tym tygodniu incydent na tym akwenie.

Reklama

Chińskie wojsko poinformowało w środę, że monitorowało i "przepędziło" amerykański niszczyciel USS Higgins, który wpłynął "bez zgody rządu chińskiego" na wody w pobliżu spornych Wysp Paracelskich na strategicznie ważnym Morzu Południowochińskim. To kolejny w tym tygodniu incydent na tym akwenie.

"Działania Stanów Zjednoczonych stanowiły poważne naruszenie suwerenności i bezpieczeństwa Chin oraz poważnie zagroziły pokojowi i stabilności na Morzu Południowochińskim" - oświadczyło Dowództwo Południowego Teatru (obszaru odpowiedzialności) Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, zapowiadając utrzymanie "stale wysokiej gotowości".

VII Flota USA oświadczyła, że USS Higgins "egzekwował prawa i swobody związane z żeglugą". W komunikacie przesłanym agencji Reutera podkreślono, że "Stany Zjednoczone bronią swojego prawa do latania, pływania i działania wszędzie tam, gdzie pozwala na to prawo międzynarodowe, tak jak zrobił to tutaj okręt USS Higgins. Żadne oświadczenia Chin nie powstrzymają nas przed tym".

Chiny roszczą sobie prawa do niemal całego obszaru Morza Południowochińskiego, łącznie z częściami wyłącznych stref ekonomicznych Brunei, Indonezji, Malezji, Filipin i Wietnamu.

Od lat region ten jest uznawany za jeden z najbardziej zapalnych punktów w Azji Południowo-Wschodniej. Przez akwen ten prowadzi szlak dla handlu o wartości ponad 3 bln dolarów rocznie, jest on też potencjalnie bogaty w złoża ropy i gazu.

W poniedziałek na tym akwenie doszło do innego incydentu. Chińska straż przybrzeżna użyła armatki wodnej, by odepchnąć filipińskie jednostki w rejonie spornej ławicy Scarborough, co Manila określiła mianem "niebezpiecznych manewrów". Pekin oświadczył, że podjęte działania były "profesjonalne, znormalizowane, uzasadnione i zgodne z prawem". Później strona filipińska ujawniła, że podczas pościgu doszło do kolizji dwóch chińskich jednostek, w wyniku której jedna z nich doznała "znacznych uszkodzeń".

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak 

Od redakcji Wiara.pl

Plotka? Chyba nie. Znajomy misjonarz pracujący na Filipinach opowiadał, że w ramach ekspansji na morzach Chińczycy budują sztuczne wyspy...

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 13.08.2025 09:57

TAGI| CHINY, DYPLOMACJA, PAP, USA, WOJSKO

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja" | USA: Trzy stany wyślą Gwardię Narodową do Waszyngtonu
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
17°C Czwartek
rano
23°C Czwartek
dzień
wiecej »

Reklama

 