Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób
rss newsletter facebook twitter

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

Dla złota  
HENRYK PRZONDZIONO /Foto Gość Dla złota
Przecież nie chodzi tylko o idee...

Uzbrojeni bandyci zastrzelili 20 cywilów podróżujących ciężarówką w okolicy miasta Komabangou w zachodniej części Nigru. W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów (JNIM).

Reklama

Napastnicy zmusili wszystkich pasażerów do wyjścia z pojazdu, a następnie odprowadzili 19 mężczyzn na bok, kazali im położyć się na ziemi i ich zastrzelili. Zabili też kierowcę, a ciężarówkę podpalili. Oszczędzili tylko dwie kobiety - wynika z relacji mieszkańców osady znajdującej się w pobliżu kopalni, przekazanych w sobotę portalowi NigerScoop.

- Zamordowali dziewiętnaście osób jak bydło - potwierdził masakrę w rozmowie z portalem Hassane Toro, mieszkaniec miejscowości Tillaberi.

Do soboty rządząca od dwóch lat Nigrem junta wojskowa, na czele z gen. Abdourahamanem Tchianim, nie odniosła się do tego ataku.

Niger, Burkina Faso i Mali, rządzone przez władze wojskowe i zjednoczone od września ubiegłego roku w ramach Sojuszu Państw Sahelu (ESA), ogłosiły na początku tego roku utworzenie wspólnych sił, liczących 5 tys. żołnierzy i przeznaczonych do walki z dżihadystami.

Wcześniej te trzy kraje pozbyły się wojsk francuskich i amerykańskich, które wspierały je w walce z islamistami, a w ich miejsce zaprosiły najemników rosyjskich. Nie spełniają oni jednak pokładanych w nich oczekiwań.

Ministrowie obrony tych trzech krajów spotkali się 14 sierpnia w Moskwie ze swoim rosyjskim odpowiednikiem Andriejem Biełousowem, który wyraził "gotowość do udzielenia wszechstronnej pomocy w celu zapewnienia bezpieczeństwa w regionie". Sytuacja w regionie jest jednak bardzo niestabilna.

W Mali junta wojskowa aresztowała w mijającym tygodniu dziesiątki żołnierzy i cywilów i oskarżyła ich o próbę przeprowadzenia zamachu stanu. W Burkina Faso pod koniec lipca terroryści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów, powiązanej z Al-Kaidą, przeprowadzili kilka skoordynowanych ataków na bazy wojskowe. Tylko w jednej z nich, w Dargo w północnej części kraju, zabili co najmniej 50 żołnierzy.

Na początku czerwca JNIM zaatakowała malijską bazę wojskową w Boulkessi, niedaleko granicy z Burkina Faso, zabijając około 60 funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa. Następnego dnia (2 czerwca) dżihadyści uderzyli na kilka obiektów wojskowych w Timbuktu, w tym na bazę, w której stacjonował rosyjski personel.

Państwo Islamskie Prowincji Sahel (ISSP), kolejna islamistyczna grupa działająca na terenie Burkina Faso, Mali i Nigru, również zintensyfikowała ostatnio swoje ataki.

Obecnie to zagrożenie terrorystyczne rozprzestrzenia się z Sahelu na południe, w kierunku państw leżących nad Zatoką Gwinejską, które wcześniej nie były dotknięte atakami dżihadystów, w tym na Benin, Togo, Ghanę i Wybrzeże Kości Słoniowej. Budzi ono też niepokój w Liberii, gdzie już przebywa co najmniej 40 tys. migrantów z Burkina Faso, a władze w Monrovii obawiają się, że młode, pozbawione pracy osoby mogą stać się łatwym celem werbunku.

Z Monrovii Tadeusz Brzozowski (PAP)

tebe/ szm/

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.08.2025 21:17

TAGI| AFRYKA, NIGER, PAP, TERRORYZM, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja" | Zełenski: Rosja odrzuca zawieszenie broni, co komplikuje sytuację
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
17°C Czwartek
rano
23°C Czwartek
dzień
wiecej »

Reklama

 