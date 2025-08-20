Reklama

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor
Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor  
Pixabay Zdjęcie ilustracyjne

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

W komunikacie prasowym z 14 sierpnia OSV stwierdziło, że decyzja ta jest „częścią strategicznej zmiany w odpowiedzi na zmieniające się wzorce czytelnicze i szybko ewoluujący krajobraz medialny”. Wpisuje się to w szerszy trend, ponieważ wiele amerykańskich gazet diecezjalnych zaprzestało wydawania wersji drukowanych i zaczęło w większym stopniu polegać na stronach internetowych i mediach społecznościowych.

Katolickie gazety, czasopisma i biuletyny od co najmniej 10 lat odnotowują gwałtowny spadek popularności. Według danych Catholic Media Association, organizacji zrzeszającej dziennikarzy katolickich w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, w 2006 r. w USA  było 196 gazet katolickich o nakładzie 6,5 mln egzemplarzy. W 2020 r. liczba gazet spadła o 40% do 118, a nakład wyniósł 3,8 mln egzemplarzy.

Nie jest jasne, ilu pracowników Our Sunday Visitor Inc. straci pracę ani czy pracownicy zostaną przeniesieni do innych działów firmy. Wśród publikacji, które zostały wycofane, znajdują się OSV Kids, The Priest, The Deacon oraz magazyn Our Sunday Visitor.

OSV będzie również nadal wydawać angielską wersję watykańskiej gazety L'Osservatore Romano. 

Magazyn „Our Sunday Visitor” ostatni numer opublikuje w październiku. OSV Kids zakończy działalność wraz z wydaniem wrześniowym. W grudniu wydany zostanie ostatnie czasopismo The Priest, natomiast The Deacon kończy swoją działalność z wydaniem listopadowo-grudniowym.

Our Sunday Visitor zostało założone w 1912 roku przez ówczesnego ks. Johna Francisa Nolla, księdza z Indiany, który na początku swojej posługi poczuł powołanie do rozszerzenia działań ewangelizacyjnych zarówno wśród wiernych katolików, jak i niekatolików. Zdecydował, że najlepszą formą będą publikacje katolickie.

Sukces broszur katechetycznych Nolla ostatecznie skłonił go do założenia miesięcznika, a następnie ogólnokrajowego tygodnika Our Sunday Visitor, którego nakład osiągnął później prawie milion egzemplarzy. Aż do swojej śmierci w 1956 roku Noll (który został mianowany arcybiskupem honorowym, będąc biskupem diecezji Fort Wayne w stanie Indiana) kontynuował swoje pionierskie działania w zakresie wykorzystania środków masowego przekazu do promowania wiary katolickiej.

«« | « | 1 | » | »»

Tomasz Zielenkiewicz

VATICANNEWS.VA |

dodane 20.08.2025 15:40

TAGI| MEDIA, PRASA KATOLICKA, USA

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja" | USA: Trzy stany wyślą Gwardię Narodową do Waszyngtonu
Tydzień z Wiara.pl

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

