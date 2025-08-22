22.08. Waszyngton (PAP) - Jeśli Rosja nie zwróci Ukrainie wywiezionych ukraińskich dzieci, może zostać uznana za kraj sponsorujący terroryzm - zapowiedział wpływowy amerykański senator Lindsey Graham.

"W czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej Rosja porwała ponad 19 tys. ukraińskich dzieci. Kradzież dzieci z ich ojczystego kraju to podły i barbarzyński czyn" - napisał w serwisie X senator, który jest bliskim sojusznikiem prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Tak jak mówiłem wcześniej w tym roku, jeśli Rosja nie zwróci dzieci, zamierzam przeforsować ustawę, która uzna Rosję za kraj sponsorujący terroryzm w ramach amerykańskiego prawa" - dodał senator Republikanów.

Graham podkreślił, że uznanie Rosji za kraj sponsorujący terroryzm sprawi, że prowadzenie interesów z Rosją Putina stanie się dla innych krajów i przedsiębiorstw "radioaktywne".

W sprawie ochrony dzieci zainterweniowała też w ubiegłym tygodniu w liście do Putina pierwsza dama USA Melania Trump. List przekazał Putinowi osobiście prezydent Trump podczas spotkania na Alasce.

Rząd w Kijowie szacuje, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tys. ukraińskich dzieci. W Rosji osoby te poddawane są rusyfikacji. Zabrania się im mówienia po ukraińsku i indoktrynuje treściami o charakterze propagandowym. Starsze dzieci wysyła się także na szkolenia wojskowe.

Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 r. nakazu aresztowania Putina.

