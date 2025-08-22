Reklama

Jeśli Rosja nie zwróci ukraińskich dzieci, może być uznana za kraj sponsorujący terroryzm
Jeśli Rosja nie zwróci ukraińskich dzieci, może być uznana za kraj sponsorujący terroryzm

Jeśli Rosja nie zwróci ukraińskich dzieci, może być uznana za kraj sponsorujący terroryzm  
PAP/EPA/MYKOLA TYS Po rosyjskim ataku we Lwowie; 21.08.2025

22.08. Waszyngton (PAP) - Jeśli Rosja nie zwróci Ukrainie wywiezionych ukraińskich dzieci, może zostać uznana za kraj sponsorujący terroryzm - zapowiedział wpływowy amerykański senator Lindsey Graham.

"W czasie wojny rosyjsko-ukraińskiej Rosja porwała ponad 19 tys. ukraińskich dzieci. Kradzież dzieci z ich ojczystego kraju to podły i barbarzyński czyn" - napisał w serwisie X senator, który jest bliskim sojusznikiem prezydenta USA Donalda Trumpa.

"Tak jak mówiłem wcześniej w tym roku, jeśli Rosja nie zwróci dzieci, zamierzam przeforsować ustawę, która uzna Rosję za kraj sponsorujący terroryzm w ramach amerykańskiego prawa" - dodał senator Republikanów.

Graham podkreślił, że uznanie Rosji za kraj sponsorujący terroryzm sprawi, że prowadzenie interesów z Rosją Putina stanie się dla innych krajów i przedsiębiorstw "radioaktywne".

W sprawie ochrony dzieci zainterweniowała też w ubiegłym tygodniu w liście do Putina pierwsza dama USA Melania Trump. List przekazał Putinowi osobiście prezydent Trump podczas spotkania na Alasce.

Rząd w Kijowie szacuje, że Rosja deportowała lub przymusowo przesiedliła około 20 tys. ukraińskich dzieci. W Rosji osoby te poddawane są rusyfikacji. Zabrania się im mówienia po ukraińsku i indoktrynuje treściami o charakterze propagandowym. Starsze dzieci wysyła się także na szkolenia wojskowe.

Udział w przymusowych przesiedleniach ludności cywilnej z okupowanych terenów Ukrainy był podstawą wystawienia przez Międzynarodowy Trybunał Karny w 2023 r. nakazu aresztowania Putina.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/wr/

PAP

PAP

dodane 22.08.2025 08:43

TAGI| DZIECI, PAP, PRAWO, PUTIN, ROSJA, TERRORYZM, TRUMP, UKRAINA, USA, WOJNA

