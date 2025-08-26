Reklama

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii
Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii

Państwo Islamskie przyznaje się do trzech ataków w Somalii  
warsame90 / CC 2.0 Meczet w Boosaaso w Puntlandzie

Działająca w Somalii frakcja tzw. Państwa Islamskiego (ISIS) ogłosiła, że stoi za trzema atakami wymierzonymi w Siły Bezpieczeństwa Puntlandu (PSF), które miały miejsce w od 16 lipca do 22 sierpnia.

Według oświadczeń opublikowanych przez propagandowe kanały tej organizacji, w wyniku tych działań zginęło łącznie 47 żołnierzy.

Ataki miały miejsce w różnych lokalizacjach regionu Puntland, położonego w północno-wschodniej części Somalii. Były skierowane głównie przeciwko bazom wojskowym oraz punktom strategicznym kontrolowanym przez PSF.

Władze Puntlandu, które od lat prowadzą działania przeciwko ekstremistycznym ugrupowaniom islamskim, w tym ISIS i Al-Szabab, nie potwierdziły dotąd podanej przez terrorystów liczby ofiar. Zaznaczono jednak, że w ostatnich tygodniach rzeczywiście dochodziło do intensywnych walk w regionach górskich, szczególnie w paśmie Cal-Miskaad, które od dawna stanowi schronienie dla uzbrojonych grup dżihadystycznych.

Siły Bezpieczeństwa Puntlandu (PSF) są odpowiedzialne za utrzymanie porządku i zwalczanie terroryzmu na obszarze regionu Bari. Od początku angażują się w operacje przeciwko frakcjom ekstremistycznym, a ich działania często wspierane są logistycznie i wywiadowczo przez partnerów międzynarodowych.

Według analityków bezpieczeństwa, nasilenie ataków może być odpowiedzią ISIS na presję militarną ze strony sił Puntlandu, które w ostatnich miesiącach odzyskały kilka ważnych pozycji i zadały grupie poważne straty.

Zagrożenie ze strony dżihadystów pozostaje poważne, a sytuacja bezpieczeństwa w regionie nadal jest niestabilna, pomimo, iż Puntland, uważany za jeden z bardziej zorganizowanych i relatywnie stabilnych regionów Somalii.

kabe/shabellemedia

dodane 26.08.2025 15:15
