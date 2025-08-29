Reklama

Obchody 45. rocznicy powstania „Solidarności"
Obchody 45. rocznicy powstania „Solidarności”

  
Henryk Przondziono/Foto Gość

W najbliższych dniach w wielu miastach w Polsce organizowane są uroczystości związane z 45. rocznicą powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność".

29 sierpnia 2025 r. o godz. 12.15 na Placu Solidarności w Gdańsku odbędzie się wernisaż zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej wystawy „Solidarność na uczelniach Trójmiasta 1980–1981". Wystawa przypomina zaangażowanie środowisk akademickich Trójmiasta w działalność opozycyjną i proces kształtowania się „Solidarności" w latach 1980–1981.

29 sierpnia 2025 r. o godz. 13:00 w historycznej Sali BHP w Gdańsku odbędzie się uroczystość wręczenia Krzyży Wolności i Solidarności działaczom opozycji antykomunistycznej z lat 1956–1989. W imieniu prezydenta RP Karola Nawrockiego odznaczenia wręczy dr hab. Karol Polejowski, zastępca prezesa IPN.

W sobotę 30 sierpnia w Szczecinie o godz. 10:00 odprawiona zostanie msza św. w intencji „Solidarności" w kościele pw. św. Stanisława Kostki. O godz. 12:00 pod bramą Stoczni Szczecińskiej z udziałem prezydenta RP Karola Nawrockiego, rozpoczną się główne uroczystości z okazji 45. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność". Wezmą w nich udział zastępcy prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski oraz dr Mateusz Szpytma. 

Tego samego dnia o godz. 14:30 odbędą się także uroczystości upamiętniające 20. rocznicę odsłonięcia Pomnika Ofiar Grudnia 1970 – Anioł Wolności. Na obchody zapraszają NSZZ „Solidarność" Pomorza Zachodniego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i Stowarzyszenie Społeczne Grudzień '70 – Styczeń '71.

W niedzielę 31 sierpnia w Gdańsku o godzinie 12.00 rozpoczną się uroczystości 45. rocznicy strajków z 1980 roku i powstania NSZZ „Solidarność" oraz 37. rocznicy strajków z 1988 roku. W wydarzeniach z udziałem prezydenta RP Karola Nawrockiego będą uczestniczyć zastępcy prezesa IPN dr hab. Karol Polejowski oraz dr Mateusz Szpytma. Na obchody zapraszają: Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność" oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność".

31 sierpnia w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu odprawiona zostanie Msza za Ojczyznę w intencji jedności Narodu. Mszy przewodniczył będzie ks. Henryk Zieliński, redaktor naczelny tygodnika „Idziemy”. Po Mszy św. o godzinie 19:15 w Domu Amicus odbędzie się spotkanie z hutnikami, którzy w sierpniu 1980 r. uczestniczyli w solidarnościowym strajku w Hucie Warszawa. Podczas spotkania m.in. pokaz filmu dokumentalnego. 

Zobacz też: nasz serwis specjalny "Twarze Solidarności"

 

KAI |

dodane 29.08.2025 11:46

