Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Oświadczenie salezjanów ws. ks. Chmielewskiego i publikacji "Gazety Wyborczej"
rss newsletter facebook twitter

Oświadczenie salezjanów ws. ks. Chmielewskiego i publikacji "Gazety Wyborczej"

Oświadczenie salezjanów ws. ks. Chmielewskiego i publikacji "Gazety Wyborczej"  
Jakub Szymczuk /Foto Gość Warszawska siedziba "Gazety Wyborczej"

Relacja, do której doszło między ks. Dominikiem Chmielewskim a bohaterką publikacji "Gazety Wyborczej" bez wątpienia naruszyła normy moralne oraz zasady życia zakonnego. Zarazem wiele okoliczności faktograficznych przedstawionych w publikacji GW nie tylko nie znajduje potwierdzenia w materiale zgromadzonym w toku postępowania, ale wręcz pozostaje z nim w jaskrawej sprzeczności - piszą w wydanym dziś oświadczeniu władze salezjańskiej prowincji zakonnej, do której należy ks. Chmielewski.

Reklama

"Gazeta Wyborcza" opublikowała dziś tekst oparty na relacji trzydziestoletniej kobiety. Wynika z niej, że Agata (imię zmienione) w 2024 r. przez kilka miesięcy utrzymywała seksualną relację z ks. Chmielewskim. Gdy powiedziała o niej w konfesjonale, usłyszała od spowiednika:  „Dziewczyno, przerwij to, jesteś wykorzystywana”. Kobieta zgłosiła sprawę władzom kościelnym (salezjańskim i diecezji toruńskiej). Powołując się na rzecznika salezjanów, GW pisze, że ks. Chmielewski zgłosił tę sprawę swoim przełożonym, zanim jeszcze uczyniła to Agata. Gazeta dodaje, że prokuratura prowadzi w tej sprawie śledztwo pod kątem ewentualnego nadużycia stosunku zależności. Podaje, że władze salezjańskie otrzymały wcześniej dwie inne skargi na ks. Chmielewskiego. Jedna z nich została wycofana, a druga dotyczyła sprawy kanonicznie przedawnionej.

Oto pełny tekst oświadczenia rzecznika pilskiej prowincji (inspektorii) salezjańskiej, wydanego po publikacji GW:

W związku z dzisiejszą publikacją Gazety Wyborczej pt. „Zamiast do Jezusa zaprowadził ją do łóżka. Co skrywa znany ksiądz Dominik Chmielewski”, autorstwa redaktora Piotra Żytnickiego, działając w imieniu Inspektorii Pilskiej Towarzystwa Salezjańskiego, pragniemy przedstawić następujące stanowisko.

Zgromadzenie Salezjańskie potraktowało sprawę wynikającą ze zgłoszenia bohaterki przedmiotowej publikacji z należytą powagą i odpowiedzialnością. Bezpośrednio po otrzymaniu listownego zawiadomienia, niezwłocznie podjęto działania zgodne z obowiązującymi procedurami — przyjęto formalne zgłoszenie, zabezpieczono przekazane materiały dowodowe oraz skierowano sprawę do dalszego rozpoznania. W trosce o transparentność i bezstronność, na wniosek władz Zgromadzenia, przeprowadzenie tzw. postępowania wstępnego zostało powierzone niezależnemu organowi — Sądowi Biskupiemu w Toruniu.

W ramach tego postępowania dokonano szeregu kluczowych czynności, w tym przesłuchano obie strony, zgromadzono i przeanalizowano przedstawione materiały dowodowe, przesłuchano świadków oraz pozyskano opinie specjalistów. Postępowanie prowadzone było w duchu dochodzenia do prawdy materialnej, z uwzględnieniem spójności i wiarygodności całokształtu zebranego materiału.

W świetle zgromadzonych dowodów należy jednoznacznie stwierdzić, że relacja między bohaterką publikacji a księdzem Dominikiem Chmielewskim została nawiązana w sposób dobrowolny, bez elementów przymusu, zależności czy przewagi. Zgłoszenie nie wykazało istnienia relacji podległości, w tym także w zakresie kierownictwa duchowego, którego ksiądz Chmielewski wobec zgłaszającej się nie podejmował. Tym samym, brak jest podstaw do stwierdzenia naruszenia obowiązującego prawa powszechnego.

Z przykrością odnotowujemy, że wiele okoliczności faktograficznych przedstawionych w publikacji Gazety Wyborczej nie tylko nie znajduje potwierdzenia w materiale zgromadzonym w toku postępowania, ale wręcz pozostaje z nim w jaskrawej sprzeczności. W związku z tym, władze Zgromadzenia rozważają podjęcie odpowiednich kroków prawnych zmierzających do rzetelnego i zgodnego z faktami wyjaśnienia sprawy.

Jednocześnie należy podkreślić, że relacja, do której doszło między księdzem Dominikiem Chmielewskim a bohaterką publikacji, bez wątpienia naruszyła normy moralne oraz zasady życia zakonnego obowiązujące w Zgromadzeniu Salezjańskim. Fakt ten został jednoznacznie oceniony jako naganny. Ksiądz Dominik Chmielewski przyznał się do błędu, wyraził skruchę i podjął ustaloną z przełożonymi pokutę. W najbliższym czasie przełożeni podejmą dalsze decyzje dotyczące jego sytuacji zakonnej.

Władze Zgromadzenia pozostają w pełnej gotowości do współpracy z wszelkimi instytucjami państwowymi zainteresowanymi zbadaniem sprawy. Do chwili publikacji niniejszego oświadczenia żadne instytucje, w tym prokuratura, nie skierowały do Zgromadzenia jakichkolwiek zapytań, żądań ani wniosków w przedmiotowej sprawie.

ks. Grzegorz Gruba SDB
rzecznik prasowy Inspektorii PLN

Dwa i pół roku temu gosc.pl informował, że ks. Chmielewski przestał być moderatorem założonego przez siebie ruchu „Wojowników Maryi”. Zespół powołany przez Wydział Duszpasterski Konferencji Episkopatu Polski poddał analizie jego działalność kaznodziejską i wykazał liczne błędy w nauczaniu. "Ksiądz Dominik Chmielewski zapoznał się z raportem i stosuje się do uwag" – powiedział wtedy ówczesny rzecznik prasowy Inspektorii Pilskiej Towarzystwa Salezjańskiego ks. Krzysztof Rudziński.

 

«« | « | 1 | » | »»

Jarosław Dudała

GOSC.PL |

dodane 29.08.2025 21:33

TAGI| KS. DOMINIK CHMIELEWSKI, KS. DOMINIK CHMIELEWSKI SDB

PRZECZYTAJ TAKŻE
Ks. Dominik Chmielewski odwołany z funkcji moderatora "Wojowników Maryi" | Oświadczenie Komisji Nauki Wiary Episkopatu w sprawie ks. Dominika Chmielewskiego | Michał Koterski: Codziennie rano odmawiam różaniec i on daje mi siłę | Powstaje film o wielkiej wartości kapłaństwa. To pierwsza tego typu produkcja na świecie | Siedemnaście dni dla Matki
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Iloraz inteligencji

ks. Włodzimierz Lewandowski

Iloraz inteligencji

Gdyby tak sztucznej inteligencji zrobić test na inteligencję – jaki byłby wynik?

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

Australia: Zginął surfer zaatakowany przez rekina

To pierwszy tego rodzaju atak ze skutkiem śmiertelnym w mieście od ponad trzech lat.

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy

Jednak główną rolę będą odgrywać państwa europejskie.

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

Trump: Zaprosiłem Polskę na szczyt G20

"Nad Rosją muszę się zastanowić"

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

O godz. 11 prezydent Nawrocki zostanie przyjęty przez Papieża

Prezydent był w Watykanie już wczoraj po południu.

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Kanada: kobiety, które dokonały aborcji, znacznie częściej trafiają do szpitali z problemami psychicznymi

Dane „Journal of Psychiatric Research”.

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Rzymska policja ostrzega turystów przed oszustwem "na bransoletkę"

Ten proceder kwitnie w stolicy Włoch od lat.

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

"Prowadzimy bardzo dobry dialog".

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zerwana lina prawdopodobną przyczyną wypadku kolejki Gloria w Lizbonie

Zginęło 16 osób.

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

„Papieski motocykl” na Placu św. Piotra

Wyjątkowy pojazd, na którym widnieje teraz papieski autograf, zostanie wystawiony na licytację, a pozyskane środki przekazane na pomoc dzieciom na Madagaskarze.

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

19-latek o bł. Carlo Acutisie: najbardziej porusza mnie to, że umiał znaleźć ciszę

Mówi Wojciech Czuba, znany jest w sieci jako „Ślimak na pustyni”.

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Burzliwa atmosfera przed posiedzeniem Trybunału Stanu ws. immunitetu Małgorzaty Manowskiej

Doszło do awantury

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

Kościół nad Sekwaną szykuje odpowiedź na masowe nawrócenia

„Nie znam parafii, w której nie byłoby neofitów czy ludzi przygotowujących się do chrztu. Nikt nie może powiedzieć: nas to nie dotyczy.”

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 06.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
30°C Sobota
dzień
31°C Sobota
wieczór
27°C Niedziela
noc
21°C Niedziela
rano
wiecej »

Reklama

 