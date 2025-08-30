Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Abp Galbas: Religia w szkole traktowana jest niesprawiedliwie
Abp Galbas: Religia w szkole traktowana jest niesprawiedliwie

Abp Galbas: Religia w szkole traktowana jest niesprawiedliwie  
Tomasz Gołąb/ Foto Gość Abp Adrian Galbas

– Nieraz bywacie upokarzani. Jakbyście byli gorszą częścią nauczycieli, od jakiegoś gorszego i niepotrzebnego przedmiotu. Jakbyście nie byli wykształceni i przygotowani. Bardzo wam dziękuję za waszą pracę i wasze świadectwo – powiedział dziś arcybiskup Adrian Galbas podczas Mszy św. inaugurującej odprawę katechetyczną w archidiecezji warszawskiej. Eucharystia sprawowana była w Świątyni Opatrzności Bożej.

Odprawa katechetyczna została zorganizowana dla wszystkich nauczycieli religii pracujących w szkołach oraz dla księży proboszczów i wikariuszy, a także osób zakonnych.

Na początku homilii metropolita warszawski podkreślił, że dziękuje katechetom za ich codzienny trud. – Bardzo wam dziękuję za waszą pracę i wasze świadectwo. Za to, że w codzienności nie wstydzicie się i nie boicie przyznać do Chrystusa Ukrzyżowanego. Dziękuję szczególnie tym, którzy po latach kończą swoją pracę – zaznaczył. Zwrócił uwagę, że katecheci często są traktowani w sposób niesprawiedliwy i deprecjonujący. – Jakbyście byli guślarzami, czarownikami, albo wróżbitami – mówił.

Hierarcha odniósł się także do zmian w systemie edukacji, które jego zdaniem spychają lekcję religii na margines. – Możecie więc uczyć w grupach międzyklasowych, dodani do normalnych lekcji, na początku, albo na końcu. Wysiłek wkładany przez was i przez waszych uczniów nie jest tak istotny jak ten, który jest wkładany na innych przedmiotach. To wszystko nie będzie się liczyć ani do średniej, ani do świadectwa. Jest nieważne, zbędne i niepotrzebne – mówił, dodając, że takie potraktowanie lekcji religii jest „upokarzające, niesprawiedliwe, niewychowawcze, a – jak próbowaliśmy to wykazać w skardze do Trybunału Konstytucyjnego – także nieprawne”.

Abp Galbas zaapelował, by mimo przeciwności katecheci kontynuowali swoją misję z jak największą starannością i troską o poziom. – Chciałbym od was przede wszystkim kompetencji w jasnym, ciekawym i rzetelnym przedstawianiu uczniom piękna wiedzy o naszej wierze, a także o wierze tych, co wierzą inaczej i o wierze tych, co nie wierzą. Niech na lekcjach religii nie będzie dyrdymałów, niekończącego się festiwalu filmów z YouTube’a, tematów tabu i pytań tabu. Niech nie będzie banalnych odpowiedzi na niebanalne pytania. Wierzę, że tego wszystkiego nie ma. Że jest poziom – zaznaczył.

Metropolita warszawski zauważył, że katecheza to coś więcej niż przekazywanie wiedzy. – Na pierwszym miejscu nie jest wiedza o Chrystusie, ale Tajemnica Chrystusa. (…) Posiąść wiedzę, tak, ale nie wejść z wiedzą w osobistą relację – podkreślił.

W homilii przytoczył również słowa kard. Roberta Saraha o tym, że w zsekularyzowanym świecie wiara staje się nowym narodzeniem, często okupionym cierpieniem, a fundamentem dla jej przekazywania pozostaje wspólnota wierzących.
– Dzielcie się więc chętnie z uczniami doświadczeniem takiej wspólnoty. Wierzę, że sami posiadacie to doświadczenie i że jesteście gotowi być nie tylko nauczycielami, ale przewodnikami. Nie tylko tymi, którzy wiedzą o drodze, ale tymi, którzy drogą idą – zakończył abp Adrian Galbas.

Po Eucharystii rozpoczęła się część konferencyjna. Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nauczanie religii w szkole publicznej budzi sprzeciw niektórych środowisk?” wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

W dalszej części spotkania głos zabiorą m.in. ks. Marcin Klotz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, a także zaproszeni goście: Elżbieta Milewska, Mazowiecka Wicekurator Oświaty, Zofia Rudzińska z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, Maria Głodek z UKSW, Grzegorz Polak – zastępca dyrektora Muzeum Mt 5,14, ks. Jakub Pytlakowski – diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży oraz ks. Grzegorz Perzyna – diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza.

Na zakończenie abp Adrian Galbas wygłosi słowo pasterskie i udzieli katechetom błogosławieństwa.

GOSC.PL |

dodane 30.08.2025 15:36

TAGI| ABP ADRIAN GALBAS, KATECHECI, KATECHEZA

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

NASZYM ZDANIEM

Iloraz inteligencji

ks. Włodzimierz Lewandowski

Iloraz inteligencji

Gdyby tak sztucznej inteligencji zrobić test na inteligencję – jaki byłby wynik?

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

