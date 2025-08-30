Abp Galbas: Religia w szkole traktowana jest niesprawiedliwie  

– Nieraz bywacie upokarzani. Jakbyście byli gorszą częścią nauczycieli, od jakiegoś gorszego i niepotrzebnego przedmiotu. Jakbyście nie byli wykształceni i przygotowani. Bardzo wam dziękuję za waszą pracę i wasze świadectwo – powiedział dziś arcybiskup Adrian Galbas podczas Mszy św. inaugurującej odprawę katechetyczną w archidiecezji warszawskiej. Eucharystia sprawowana była w Świątyni Opatrzności Bożej.

Odprawa katechetyczna została zorganizowana dla wszystkich nauczycieli religii pracujących w szkołach oraz dla księży proboszczów i wikariuszy, a także osób zakonnych.

Na początku homilii metropolita warszawski podkreślił, że dziękuje katechetom za ich codzienny trud. – Bardzo wam dziękuję za waszą pracę i wasze świadectwo. Za to, że w codzienności nie wstydzicie się i nie boicie przyznać do Chrystusa Ukrzyżowanego. Dziękuję szczególnie tym, którzy po latach kończą swoją pracę – zaznaczył. Zwrócił uwagę, że katecheci często są traktowani w sposób niesprawiedliwy i deprecjonujący. – Jakbyście byli guślarzami, czarownikami, albo wróżbitami – mówił.

Hierarcha odniósł się także do zmian w systemie edukacji, które jego zdaniem spychają lekcję religii na margines. – Możecie więc uczyć w grupach międzyklasowych, dodani do normalnych lekcji, na początku, albo na końcu. Wysiłek wkładany przez was i przez waszych uczniów nie jest tak istotny jak ten, który jest wkładany na innych przedmiotach. To wszystko nie będzie się liczyć ani do średniej, ani do świadectwa. Jest nieważne, zbędne i niepotrzebne – mówił, dodając, że takie potraktowanie lekcji religii jest „upokarzające, niesprawiedliwe, niewychowawcze, a – jak próbowaliśmy to wykazać w skardze do Trybunału Konstytucyjnego – także nieprawne”.

Abp Galbas zaapelował, by mimo przeciwności katecheci kontynuowali swoją misję z jak największą starannością i troską o poziom. – Chciałbym od was przede wszystkim kompetencji w jasnym, ciekawym i rzetelnym przedstawianiu uczniom piękna wiedzy o naszej wierze, a także o wierze tych, co wierzą inaczej i o wierze tych, co nie wierzą. Niech na lekcjach religii nie będzie dyrdymałów, niekończącego się festiwalu filmów z YouTube’a, tematów tabu i pytań tabu. Niech nie będzie banalnych odpowiedzi na niebanalne pytania. Wierzę, że tego wszystkiego nie ma. Że jest poziom – zaznaczył.

Metropolita warszawski zauważył, że katecheza to coś więcej niż przekazywanie wiedzy. – Na pierwszym miejscu nie jest wiedza o Chrystusie, ale Tajemnica Chrystusa. (…) Posiąść wiedzę, tak, ale nie wejść z wiedzą w osobistą relację – podkreślił.

W homilii przytoczył również słowa kard. Roberta Saraha o tym, że w zsekularyzowanym świecie wiara staje się nowym narodzeniem, często okupionym cierpieniem, a fundamentem dla jej przekazywania pozostaje wspólnota wierzących.

– Dzielcie się więc chętnie z uczniami doświadczeniem takiej wspólnoty. Wierzę, że sami posiadacie to doświadczenie i że jesteście gotowi być nie tylko nauczycielami, ale przewodnikami. Nie tylko tymi, którzy wiedzą o drodze, ale tymi, którzy drogą idą – zakończył abp Adrian Galbas.

Po Eucharystii rozpoczęła się część konferencyjna. Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nauczanie religii w szkole publicznej budzi sprzeciw niektórych środowisk?” wygłosił ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz.

W dalszej części spotkania głos zabiorą m.in. ks. Marcin Klotz, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży, a także zaproszeni goście: Elżbieta Milewska, Mazowiecka Wicekurator Oświaty, Zofia Rudzińska z Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, rektor Akademii Katolickiej w Warszawie, Maria Głodek z UKSW, Grzegorz Polak – zastępca dyrektora Muzeum Mt 5,14, ks. Jakub Pytlakowski – diecezjalny duszpasterz dzieci i młodzieży oraz ks. Grzegorz Perzyna – diecezjalny duszpasterz liturgicznej służby ołtarza.

Na zakończenie abp Adrian Galbas wygłosi słowo pasterskie i udzieli katechetom błogosławieństwa.