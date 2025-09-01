Reklama

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie
Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie

Ponad 800 zabitych, co najmniej 2,8 tys. rannych wskutek trzęsienia ziemi w Afganistanie  
EPA/HAMID SABAWOON

Do ponad 800 ofiar śmiertelnych i co najmniej 2,8 tys. rannych wzrósł bilans trzęsienia ziemi we wschodnim Afganistanie - poinformował w poniedziałek rzecznik rządu w Kabulu Mawlawi Zabihullah Mujahid. Liczba ofiar może dalej wzrosnąć, trwa akcja ratunkowa - dodał.

Wcześniej informowano o co najmniej 622 zabitych i ok. 1300 rannych.

Talibski rząd napisał w oświadczeniu na platformie X, że trzęsienie ziemi spowodowało „straty w ludziach i zniszczenia w niektórych wschodnich prowincjach”.

„Głęboko zasmucony” z powodu wielkiej liczby ofiar trzęsienia ziemi we wschodniej części Afganistanu, Leon XIV „żarliwie modli się za dusze zmarłych, za rannych i za tych, którzy są wciąż zaginieni”, czytamy w telegramie kondolencyjnym wysłanym w imieniu papieża przez sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina.

Powierzając opatrzności Bożej wszystkich poszkodowanych w tej tragedii, papież wyraża swą solidarność z tymi, którzy opłakują utratę bliskich, a także z osobami niosącymi pomoc i ratunek „w tej trudnej chwili dla narodu”. Przyzywa dla Afgańczyków Boże błogosławieństwo pocieszenia i umocnienia.

Wstrząsy wystąpiły krótko przed północą czasu lokalnego w rejonie Dżalalabadu, niedaleko granicy z Pakistanem. Hipocentrum znajdowało się na głębokości zaledwie 8 km (płytsze wstrząsy są zazwyczaj bardziej niszczycielskie), a po głównym trzęsieniu nastąpiło kilka wstrząsów wtórnych, z których najsilniejszy miał magnitudę 4,5.

Szczególnie mocno ucierpiała prowincja Kunar, gdzie – jak podało ministerstwo zdrowia – trzy wsie zostały całkowicie zniszczone. Lokalne media informują, że w jednej z miejscowości zginęło ponad 30 osób.

Ratownicy starają się dotrzeć do odległych wiosek w tym górzystym regionie, gdzie zawaliły się domy zbudowane z gliny i kamieni. Władze wysyłają helikoptery do ewakuacji rannych, a żołnierze, mieszkańcy i medycy wspólnie wydobywają poszkodowanych spod gruzów.

Skala strat może okazać się większa, ponieważ – jak podkreślają służby – teren jest trudno dostępny nawet w normalnych warunkach, co spowalnia akcję ratunkową.

Według relacji lekarza w jednym ze szpitali w stolicy prowincji, Asadabadzie, sale przyjęć są przepełnione, a średnio co pięć minut przywożony jest kolejny pacjent.

Afganistan leży w strefie sejsmicznej, a trzęsienia ziemi – szczególnie w paśmie Hindukuszu – powtarzają się regularnie. W ubiegłym roku seria wstrząsów w zachodniej części kraju pochłonęła życie ponad tysiąca osób.

Katastrofa może pogłębić kryzys humanitarny w Afganistanie, który po powrocie talibów do władzy w 2021 r. został odcięty od większości pomocy zagranicznej.

PAP/KAI

GOSC.PL |

dodane 01.09.2025 10:54
