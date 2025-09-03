Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią  

Czeska organizacja prorodzinna Aliance pro rodinu ostrzega rodziców przed ingerencją lobby LGBTQ+ w system szkolnictwa. Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride. Promowano na nich m.in. afirmatywne podejście do transpłciowości, które w wielu krajach jest już uważane za bezpodstawne pod względem naukowym, a przede wszystkim szkodliwe dla dzieci.

O sprawie informują „Katolícke noviny”. Aliance pro rodinu – Przymierze na rzecz rodziny przypomina, że jeszcze kilka lat temu grupa lobbingowa Prague Pride zapewniała, że „nie ma absolutnie żadnych ambicji ingerowania w szkolnictwo, teraz tymczasem w sposób bezprecedensowy przenika do oświaty i administracji publicznej” – podaje Jana Jochová, przewodnicząca Aliance pro rodinu.

Choć organizacja skierowała do Czeskiej Inspekcji Szkolnej (ČŠI) oficjalne zapytanie, to jednak do tej pory przedstawiciele rodzin nie otrzymali wyczerpującej odpowiedzi. Przyznano jedynie, że szkolenie w Prague Pride przeszło 126 inspektorów oświaty. Trzy szkolenia były obowiązkowe, a jedno dobrowolne.

Jana Jochová podkreśla, że niezależność organów publicznych jest gwarantowana przez czeską konstytucję. Dlatego Aliance pro rodinu nie zrezygnuje z walki z ideologizacją czeskiego szkolnictwa. Wymaga tego ochrona dzieci i praw rodzicielskich.