Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią
Czechy: Lobby LGBT ingeruje w szkolnictwo, rodziny się bronią

Henryk Przondziono /foto gość Praga

Czeska organizacja prorodzinna Aliance pro rodinu ostrzega rodziców przed ingerencją lobby LGBTQ+ w system szkolnictwa. Inspektorzy oświatowi zostali wysłani na obowiązkowe kursy do organizacji Prague Pride. Promowano na nich m.in. afirmatywne podejście do transpłciowości, które w wielu krajach jest już uważane za bezpodstawne pod względem naukowym, a przede wszystkim szkodliwe dla dzieci.

O sprawie informują „Katolícke noviny”. Aliance pro rodinu – Przymierze na rzecz rodziny przypomina, że jeszcze kilka lat temu grupa lobbingowa Prague Pride zapewniała, że „nie ma absolutnie żadnych ambicji ingerowania w szkolnictwo, teraz tymczasem w sposób bezprecedensowy przenika do oświaty i administracji publicznej” – podaje Jana Jochová, przewodnicząca Aliance pro rodinu.

Choć organizacja skierowała do Czeskiej Inspekcji Szkolnej (ČŠI) oficjalne zapytanie, to jednak do tej pory przedstawiciele rodzin nie otrzymali wyczerpującej odpowiedzi. Przyznano jedynie, że szkolenie w Prague Pride przeszło 126 inspektorów oświaty. Trzy szkolenia były obowiązkowe, a jedno dobrowolne.

Jana Jochová podkreśla, że niezależność organów publicznych jest gwarantowana przez czeską konstytucję. Dlatego Aliance pro rodinu nie zrezygnuje z walki z ideologizacją czeskiego szkolnictwa. Wymaga tego ochrona dzieci i praw rodzicielskich.

Czechy: Władze zbyt często ingerują w rodziny

DODANE 22.07.2010

Czechy: Władze zbyt często ingerują w rodziny

Władze Czech zbyt często postanawiają odebrać rodzicom opiekę nad dziećmi i przodują w tym w Europie - piszą w czwartek czeskie gazety. W co drugim przypadku podstawą do odebrania dziecka rodzicom są jedynie warunki socjalne, w jakich żyje rodzina. »

Krzysztof Bronk

dodane 03.09.2025 07:41

dodane 03.09.2025 07:41

TAGI| LGBT, LGBT+, LGBTQ

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

NASZYM ZDANIEM

Iloraz inteligencji

ks. Włodzimierz Lewandowski

Iloraz inteligencji

Gdyby tak sztucznej inteligencji zrobić test na inteligencję – jaki byłby wynik?

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

