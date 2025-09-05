Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem  

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w czwartek, że wkrótce przeprowadzi rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Wcześniej tego dnia Trump rozmawiał z przywódcami europejskimi, m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Podczas spotkania z szefami największych firm technologicznych w Białym Domu Donald Trump został zapytany przez dziennikarkę, czy po czwartkowej rozmowie z ukraińskim liderem zamierza w najbliższym czasie zatelefonować do Putina.

- Tak, zrobię to. Prowadzimy bardzo dobry dialog - odpowiedział prezydent USA. Powtórzył, że sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do zakończenia, a okazała się najtrudniejsza. - Ale zrobimy to - zapewnił.

Wcześniej urzędniczka Białego Domu przekazała, że Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie. Podkreśliła przy tym, że rozmowa Trumpa z europejskimi przywódcami ujawniła podziały na Starym Kontynencie, a według Trumpa winę za wybuch wojny ponosi nie tylko Putin.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ san/