Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem  

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w czwartek, że wkrótce przeprowadzi rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Wcześniej tego dnia Trump rozmawiał z przywódcami europejskimi, m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Podczas spotkania z szefami największych firm technologicznych w Białym Domu Donald Trump został zapytany przez dziennikarkę, czy po czwartkowej rozmowie z ukraińskim liderem zamierza w najbliższym czasie zatelefonować do Putina.
- Tak, zrobię to. Prowadzimy bardzo dobry dialog - odpowiedział prezydent USA. Powtórzył, że sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do zakończenia, a okazała się najtrudniejsza. - Ale zrobimy to - zapewnił.
Wcześniej urzędniczka Białego Domu przekazała, że Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie. Podkreśliła przy tym, że rozmowa Trumpa z europejskimi przywódcami ujawniła podziały na Starym Kontynencie, a według Trumpa winę za wybuch wojny ponosi nie tylko Putin.
Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)
