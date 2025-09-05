Reklama

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem
Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem

Trump zapowiedział, że wkrótce dojdzie do jego rozmowy z Putinem  
PAP/EPA/WILL OLIVER

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w czwartek, że wkrótce przeprowadzi rozmowę telefoniczną z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Wcześniej tego dnia Trump rozmawiał z przywódcami europejskimi, m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

Podczas spotkania z szefami największych firm technologicznych w Białym Domu Donald Trump został zapytany przez dziennikarkę, czy po czwartkowej rozmowie z ukraińskim liderem zamierza w najbliższym czasie zatelefonować do Putina.

- Tak, zrobię to. Prowadzimy bardzo dobry dialog - odpowiedział prezydent USA. Powtórzył, że sądził, iż wojna w Ukrainie będzie najłatwiejsza do zakończenia, a okazała się najtrudniejsza. - Ale zrobimy to - zapewnił.

Wcześniej urzędniczka Białego Domu przekazała, że Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie. Podkreśliła przy tym, że rozmowa Trumpa z europejskimi przywódcami ujawniła podziały na Starym Kontynencie, a według Trumpa winę za wybuch wojny ponosi nie tylko Putin.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska (PAP)

ndz/ san/

PAP |

05.09.2025

PAP, PREZYDENT, ROSJA, UKRAINA, USA, WOJNA

NASZYM ZDANIEM

Iloraz inteligencji

ks. Włodzimierz Lewandowski

Iloraz inteligencji

Gdyby tak sztucznej inteligencji zrobić test na inteligencję – jaki byłby wynik?

Bądź zdrów!

Andrzej Macura

Bądź zdrów!

Chyba lepiej prowadzić zdrowy tryb życia niż łykać pigułki, nie?

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Katarzyna Solecka

Ten szum wokół siebie, ten zgiełk

Bo znów nie umieliśmy zasnąć, bo było za zimno, za gorąco, bo nie czujemy Boga, anioła, modlitwy…

