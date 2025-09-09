info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Polacy i Finowie są sojusznikami, rozumieją Rosję i nie ufają intencjom Putina
rss newsletter facebook twitter

Polacy i Finowie są sojusznikami, rozumieją Rosję i nie ufają intencjom Putina

Karol Nawrocki i Alexander Stubb  
Albert Zawada /PAP/EPA Karol Nawrocki i Alexander Stubb

Po spotkaniu prezydentów Polski i Finlandii w Helsinkach.

Polacy i Finowie są sojusznikami, rozumieją tzw. rosyjską duszę i nie ufają intencjom Władimira Putina - podkreślał prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Obaj zapowiedzieli nasilenie współpracy wojskowej i przemysłów obronnych i podkreślili znaczenie relacji z USA

Nawrocki spotkał się ze Stubbem we wtorek w Helsinkach. Na konferencji prasowej po rozmowie, Nawrocki podkreślił, że bliska współpraca Polski i Finlandii wynika m.in. z położenia geograficznego obu krajów oraz historycznych relacji z Rosją. - Morze Bałtyckie i nasza pozycja krajów na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO to coś, co nas łączy - powiedział.

Stubb powiedział, że zgodzili się obaj, iż Polska i Finlandia muszą wzmacniać obronność NATO oraz system odstraszania Rosji, która - jak zaznaczył - jest zagrożeniem długoterminowym, a "możliwy pokój czy wstrzymanie działań wojennych na Ukrainie nie znaczy, że możemy stracić czujność".

- Zgodziliśmy się, aby dalej wzmacniać nasz dialog, zintensyfikujemy współpracę w obszarze bezpieczeństwa i obrony, a także inwestycji w obronność, zgodnie z celami NATO - powiedział prezydent Finlandii.

Nawrocki podkreślił, że Finlandia ma najlepszą obronę cywilną w całej Europie i Polska może brać z niej przykład i czerpać wiedzę w tym zakresie. Wskazał też, że basen Morza Bałtyckiego i relacje z Finlandią są dla Polski bardzo ważne.

- Historia Finlandii i historia Polski pokazują, że i Polacy, i Finowie doskonale znają duszę rosyjską i Władimira Putina. (...) Nie ufamy dobrym intencjom Władimira Putina. Mamy głębokie przekonanie, że (...) Władimir Putin jest gotowy do tego, aby uderzyć także na kolejne państwa - powiedział prezydent. Dodał, że właśnie dlatego Polska i Finlandia umacniają swoje siły zbrojne i rozwijają sojusznicze relacje.

Stwierdził też, że razem z prezydentem Finlandii łączy go przekonanie, iż jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Putina do negocjacji, jest prezydent USA Donald Trump. Zaznaczył, że decyzja Trumpa, aby "zostawić wojska amerykańskie w Polsce jest dobrą informacją dla całego regionu Europy Środkowej, dla państw bałtyckich, dla państw nordyckich".

Nawrocki poinformował, że rozmawiali ze Stubbem również o poszerzeniu formuły Bukareszteńskiej Dziewiątki - zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO, a powstałej jeszcze przed dołączeniem Finlandii do Sojuszu, co miało miejsce w kwietniu 2023 r. - wskazując, że prezydent Finlandii jest na to otwarty.

Prezydenci zgodzili się, że potrzebne są kolejne sankcje nakładane na Rosję, jak również sankcje wtórne m.in. na państwa kupujące od niej surowce energetyczne; Stubb podkreślił, że takie państwa wciąż są w Europie - to Słowacja i Węgry.

Prezydenci zostali spytani o kwestię przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i ewentualnej misji pokojowej państw zachodnich w tym kraju. Stubb zaznaczył, że Europa i USA współpracują w kwestii gwarancji, ale podstawowym gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy musi być jej własna armia, silnie wsparta przez Europę.

Nawrocki stwierdził, że Polska pomaga Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku, pełni też m.in. rolę hubu infrastrukturalnego i logistycznego wspierającego Ukrainę, a także - podobnie jak Finlandia - jest poddawana presji wojny hybrydowej, wobec czego sprzeciwia się zaangażowaniu polskiego wojska.

Zaznaczył jednak, że Polska jest gotowa do wsparcia takich działań organizowanych przez inne państwa. Jak mówił prezydent Nawrocki, z jego rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wynika, że do tej pory "nie ma jasnych" deklaracji innych państw ws. zaangażowania ich wojsk wewentualną misję na Ukrainie.

- Myślę, że w tym zakresie państwa zachodnie mają pierwszeństwo do wysyłania swoich komponentów, przed Polską, państwami bałtyckimi, Finlandią i państwa nordyckimi, ale oczywiście jest to indywidualna decyzja wszystkich państw - stwierdził Nawrocki.

Po południu prezydenci Polski i Finlandii złożą wieńce na helsińskim cmentarzu Hietaniemi pod Krzyżem Bohaterów oraz na grobie marszałka Carla Gustafa Mannerheima. Mannerheim to fiński przywódca i bohater narodowy, który odegrał kluczową rolę dla odzyskania przez Finlandię niepodległości w 1918 roku. Dowodził też obroną kraju przed ZSRR podczas wojny zimowej.

W helsińskiej dzielnicy Merihaka Nawrocki odwiedzi schron obrony cywilnej - podziemną przestrzeń, w której na co dzień funkcjonują np. obiekty sportowe czy edukacyjne, a która w sytuacji kryzysowej może zostać wykorzystana jako miejsce schronienia dla setek mieszkańców. W ramach wizyty w Helsinkach prezydent spotkał się także z przewodniczącym fińskiego parlamentu - Eduskunty - Jussim Halla-aho.

z Helsinek Mikołaj Małecki 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 09.09.2025 16:00

TAGI| BEZPIECZEŃSTWO, DYPLOMACJA, FINLANDIA, NATO, PAP, POLITYKA, PREZYDENT, PREZYDENT RP, USA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Trump: Izrael musi być ostrożny z Katarem | Trump: Europejskie sankcje nie są wystarczająco surowe | Trump: nałożę sankcje na Rosję, jeśli kraje NATO przestaną kupować rosyjską ropę | NATO: Sojusz uruchamia Wschodnią Straż | Izrael: jeśli nie dorwaliśmy liderów Hamasu tym razem, zrobimy to następnym
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Tomasz Siemoniak

Siemoniak: sprawdzamy trop ewentualnego udziału obcych służb w kradzieży samochodu premiera

Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.

Studenci jednej ze szkół artystycznych indyjskiego przywódcy

Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją

Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.

Donald Trump odwiedza Wielką Brytanię

Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną

Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

Dong Jun przemawia podczas Forum Xiangshan

Chiny: Minister obrony ostrzega przed "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością"

W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.

Policyjny patrol

IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej

Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.

Mariusz Haładyj

Senat wyraził zgodę na powołanie Mariusza Haładyja na prezesa NIK

Za jego kandydaturą zagłosowało 83 senatorów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 19.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Piątek
dzień
24°C Piątek
wieczór
21°C Sobota
noc
17°C Sobota
rano
wiecej »
 