Polacy i Finowie są sojusznikami, rozumieją tzw. rosyjską duszę i nie ufają intencjom Władimira Putina - podkreślał prezydent Karol Nawrocki po spotkaniu z prezydentem Finlandii Alexandrem Stubbem. Obaj zapowiedzieli nasilenie współpracy wojskowej i przemysłów obronnych i podkreślili znaczenie relacji z USA

Nawrocki spotkał się ze Stubbem we wtorek w Helsinkach. Na konferencji prasowej po rozmowie, Nawrocki podkreślił, że bliska współpraca Polski i Finlandii wynika m.in. z położenia geograficznego obu krajów oraz historycznych relacji z Rosją. - Morze Bałtyckie i nasza pozycja krajów na wschodniej flance Unii Europejskiej i NATO to coś, co nas łączy - powiedział.

Stubb powiedział, że zgodzili się obaj, iż Polska i Finlandia muszą wzmacniać obronność NATO oraz system odstraszania Rosji, która - jak zaznaczył - jest zagrożeniem długoterminowym, a "możliwy pokój czy wstrzymanie działań wojennych na Ukrainie nie znaczy, że możemy stracić czujność".

- Zgodziliśmy się, aby dalej wzmacniać nasz dialog, zintensyfikujemy współpracę w obszarze bezpieczeństwa i obrony, a także inwestycji w obronność, zgodnie z celami NATO - powiedział prezydent Finlandii.

Nawrocki podkreślił, że Finlandia ma najlepszą obronę cywilną w całej Europie i Polska może brać z niej przykład i czerpać wiedzę w tym zakresie. Wskazał też, że basen Morza Bałtyckiego i relacje z Finlandią są dla Polski bardzo ważne.

- Historia Finlandii i historia Polski pokazują, że i Polacy, i Finowie doskonale znają duszę rosyjską i Władimira Putina. (...) Nie ufamy dobrym intencjom Władimira Putina. Mamy głębokie przekonanie, że (...) Władimir Putin jest gotowy do tego, aby uderzyć także na kolejne państwa - powiedział prezydent. Dodał, że właśnie dlatego Polska i Finlandia umacniają swoje siły zbrojne i rozwijają sojusznicze relacje.

Stwierdził też, że razem z prezydentem Finlandii łączy go przekonanie, iż jedynym liderem wolnego świata, który może zmusić Putina do negocjacji, jest prezydent USA Donald Trump. Zaznaczył, że decyzja Trumpa, aby "zostawić wojska amerykańskie w Polsce jest dobrą informacją dla całego regionu Europy Środkowej, dla państw bałtyckich, dla państw nordyckich".

Nawrocki poinformował, że rozmawiali ze Stubbem również o poszerzeniu formuły Bukareszteńskiej Dziewiątki - zrzeszającej państwa wschodniej flanki NATO, a powstałej jeszcze przed dołączeniem Finlandii do Sojuszu, co miało miejsce w kwietniu 2023 r. - wskazując, że prezydent Finlandii jest na to otwarty.

Prezydenci zgodzili się, że potrzebne są kolejne sankcje nakładane na Rosję, jak również sankcje wtórne m.in. na państwa kupujące od niej surowce energetyczne; Stubb podkreślił, że takie państwa wciąż są w Europie - to Słowacja i Węgry.

Prezydenci zostali spytani o kwestię przyszłych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i ewentualnej misji pokojowej państw zachodnich w tym kraju. Stubb zaznaczył, że Europa i USA współpracują w kwestii gwarancji, ale podstawowym gwarantem bezpieczeństwa Ukrainy musi być jej własna armia, silnie wsparta przez Europę.

Nawrocki stwierdził, że Polska pomaga Ukrainie od początku pełnoskalowej inwazji Rosji w 2022 roku, pełni też m.in. rolę hubu infrastrukturalnego i logistycznego wspierającego Ukrainę, a także - podobnie jak Finlandia - jest poddawana presji wojny hybrydowej, wobec czego sprzeciwia się zaangażowaniu polskiego wojska.

Zaznaczył jednak, że Polska jest gotowa do wsparcia takich działań organizowanych przez inne państwa. Jak mówił prezydent Nawrocki, z jego rozmów z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim wynika, że do tej pory "nie ma jasnych" deklaracji innych państw ws. zaangażowania ich wojsk wewentualną misję na Ukrainie.

- Myślę, że w tym zakresie państwa zachodnie mają pierwszeństwo do wysyłania swoich komponentów, przed Polską, państwami bałtyckimi, Finlandią i państwa nordyckimi, ale oczywiście jest to indywidualna decyzja wszystkich państw - stwierdził Nawrocki.

Po południu prezydenci Polski i Finlandii złożą wieńce na helsińskim cmentarzu Hietaniemi pod Krzyżem Bohaterów oraz na grobie marszałka Carla Gustafa Mannerheima. Mannerheim to fiński przywódca i bohater narodowy, który odegrał kluczową rolę dla odzyskania przez Finlandię niepodległości w 1918 roku. Dowodził też obroną kraju przed ZSRR podczas wojny zimowej.

W helsińskiej dzielnicy Merihaka Nawrocki odwiedzi schron obrony cywilnej - podziemną przestrzeń, w której na co dzień funkcjonują np. obiekty sportowe czy edukacyjne, a która w sytuacji kryzysowej może zostać wykorzystana jako miejsce schronienia dla setek mieszkańców. W ramach wizyty w Helsinkach prezydent spotkał się także z przewodniczącym fińskiego parlamentu - Eduskunty - Jussim Halla-aho.

z Helsinek Mikołaj Małecki