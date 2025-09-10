Kolejny Amerykanin pokieruje zakonem augustianów  

Zakon augustianów ogłosił, że ojciec Joseph Lawrence Farrell, OSA, został wybrany nowym przeorem generalnym, stając się 98. Przełożonym generalnym w ponad 750-letniej historii rodziny augustianów, do której należy papież Leon XIV. Wybory odbyły się we wtorek po południu w Rzymie podczas 188. kapituły generalnej w Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum, z udziałem 73 głosujących uczestników kapituły.

Do tej pory o. Farrell pełnił funkcję wikariusza generalnego Zakonu i asystenta generalnego na Amerykę Północną. Został zatwierdzony przez ojca Alejandro Moral Antóna, OSA, który zakończył swoją drugą kadencję jako przeor generalny.

Ojciec Robert P. Hagan, OSA, przeor prowincji św. Tomasza z Villanova, skomentował, że decyzja ta została podjęta „po długiej modlitwie i refleksji, pod przewodnictwem Ducha Świętego”.

„Jesteśmy wdzięczni naszemu bratu za jego pokorę, doświadczenie i gotowość do służby na tym ważnym stanowisku kierowniczym w naszym Zakonie. W tej chwili dziękujemy Bogu za tego oddanego i zaangażowanego sługę i przywódcę oraz modlimy się o mądrość, siłę i łaskę, aby mógł on pełnić tę ważną funkcję w imieniu naszego zakonu i Kościoła” – zauważył.

Na kilka dni przed wyborami, na początku kapituły generalnej, ówczesny wikariusz generalny zwrócił się do swoich braci augustianów słowami, które dziś nabierają nowego znaczenia.

„188. kapituła generalna Zakonu jest nowym rozdziałem w naszej wspólnej historii. Wiemy, że historie są częścią naszej ludzkiej tradycji. Piękno naszej historii jako augustianów polega na tym, że wciąż się ona rozwija. Nie ma ostatniego rozdziału. Nie ma epilogu, który można by przeczytać na końcu i zamknąć książkę. Możemy kontynuować naszą historię, zawsze dodając nowe rozdziały” – powiedział. Podkreślił również, że droga augustianów wiąże się z powrotem do serca, cytując św. Augustyna: „Wejdź w serce, a stamtąd do Boga. Od bliźniego zdążasz do Boga, jeśli wejdziesz w siebie” (Mowa 311, 13).

Nowy przeor generalny przypomniał, że misją augustianów jest służenie bliźnim z miłością: „Czy nie na tym właśnie polega bycie augustianinem? Bycie w relacji skłania nas do przekraczania samych siebie i dzielenia się... Kiedy te dary są ofiarowane dla wspólnego dobra, powołanie do bycia człowiekiem jest naprawdę spełnione”.

Ojciec Joseph Farrell urodził się 11 lipca 1963 r. w Drexel Hill w stanie Pensylwania i należy do prowincji augustianów św. Tomasza z Villanova. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1987 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. Studiował zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Villanova, a następnie teologię w Washington Theological Union. Z kolei uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, pisząc pracę na temat augustiańskiej duchowości odpowiedzialności w kazaniach św. Augustyna.

Pełnił funkcję proboszcza, kapelana uniwersyteckiego i profesora w różnych instytucjach, a także zajmował stanowiska związane z formacją i zarządzaniem w ramach zakonu. W 2013 r. został wybrany wikariuszem generalnym, stanowisko to piastował do momentu wyboru na przeora generalnego.

Przez lata współpracował z międzynarodowymi komisjami ds. edukacji augustiańskiej, formacji początkowej i powołaniowej, duchowości i apostolstwa.

Zakon św. Augustyna, obecny w ponad 50 krajach, modlił się, aby nowy przeor generalny otrzymał „mądrość, siłę i łaskę” w swojej służbie Kościołowi i światu.