Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Kolejny Amerykanin pokieruje zakonem augustianów
rss newsletter facebook twitter

Kolejny Amerykanin pokieruje zakonem augustianów

Kolejny Amerykanin pokieruje zakonem augustianów  
Roman Koszowski /Foto Gość Atrybuty św. Augustyna: księga oraz płonące serce przebite strzałą

Zakon augustianów ogłosił, że ojciec Joseph Lawrence Farrell, OSA, został wybrany nowym przeorem generalnym, stając się 98. Przełożonym generalnym w ponad 750-letniej historii rodziny augustianów, do której należy papież Leon XIV. Wybory odbyły się we wtorek po południu w Rzymie podczas 188. kapituły generalnej w Papieskim Instytucie Patrystycznym Augustinianum, z udziałem 73 głosujących uczestników kapituły.

Reklama

Do tej pory o. Farrell pełnił funkcję wikariusza generalnego Zakonu i asystenta generalnego na Amerykę Północną. Został zatwierdzony przez ojca Alejandro Moral Antóna, OSA, który zakończył swoją drugą kadencję jako przeor generalny.
Ojciec Robert P. Hagan, OSA, przeor prowincji św. Tomasza z Villanova, skomentował, że decyzja ta została podjęta „po długiej modlitwie i refleksji, pod przewodnictwem Ducha Świętego”.

„Jesteśmy wdzięczni naszemu bratu za jego pokorę, doświadczenie i gotowość do służby na tym ważnym stanowisku kierowniczym w naszym Zakonie. W tej chwili dziękujemy Bogu za tego oddanego i zaangażowanego sługę i przywódcę oraz modlimy się o mądrość, siłę i łaskę, aby mógł on pełnić tę ważną funkcję w imieniu naszego zakonu i Kościoła” – zauważył.

Na kilka dni przed wyborami, na początku kapituły generalnej, ówczesny wikariusz generalny zwrócił się do swoich braci augustianów słowami, które dziś nabierają nowego znaczenia.

„188. kapituła generalna Zakonu jest nowym rozdziałem w naszej wspólnej historii. Wiemy, że historie są częścią naszej ludzkiej tradycji. Piękno naszej historii jako augustianów polega na tym, że wciąż się ona rozwija. Nie ma ostatniego rozdziału. Nie ma epilogu, który można by przeczytać na końcu i zamknąć książkę. Możemy kontynuować naszą historię, zawsze dodając nowe rozdziały” – powiedział. Podkreślił również, że droga augustianów wiąże się z powrotem do serca, cytując św. Augustyna: „Wejdź w serce, a stamtąd do Boga. Od bliźniego zdążasz do Boga, jeśli wejdziesz w siebie” (Mowa 311, 13).

Nowy przeor generalny przypomniał, że misją augustianów jest służenie bliźnim z miłością: „Czy nie na tym właśnie polega bycie augustianinem? Bycie w relacji skłania nas do przekraczania samych siebie i dzielenia się... Kiedy te dary są ofiarowane dla wspólnego dobra, powołanie do bycia człowiekiem jest naprawdę spełnione”.

Ojciec Joseph Farrell urodził się 11 lipca 1963 r. w Drexel Hill w stanie Pensylwania i należy do prowincji augustianów św. Tomasza z Villanova. Pierwsze śluby zakonne złożył w 1987 r., a święcenia kapłańskie przyjął w 1991 r. Studiował zarządzanie biznesem na Uniwersytecie Villanova, a następnie teologię w Washington Theological Union. Z kolei uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, pisząc pracę na temat augustiańskiej duchowości odpowiedzialności w kazaniach św. Augustyna.
Pełnił funkcję proboszcza, kapelana uniwersyteckiego i profesora w różnych instytucjach, a także zajmował stanowiska związane z formacją i zarządzaniem w ramach zakonu. W 2013 r. został wybrany wikariuszem generalnym, stanowisko to piastował do momentu wyboru na przeora generalnego.

Przez lata współpracował z międzynarodowymi komisjami ds. edukacji augustiańskiej, formacji początkowej i powołaniowej, duchowości i apostolstwa.

Zakon św. Augustyna, obecny w ponad 50 krajach, modlił się, aby nowy przeor generalny otrzymał „mądrość, siłę i łaskę” w swojej służbie Kościołowi i światu.

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

KAI DODANE 03.09.2025 AKTUALIZACJA 03.09.2025

Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst)

„Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy. Nie wstydźmy się wyciągać ręki. To właśnie w tym pokornym geście kryje się zbawienie” – powiedział Ojciec Święty podczas dzisiejszej audiencji ogólnej. W swej katechezie papież skoncentrował się na dwóch słowach zawartych w opisie Męki Pańskiej: „Pragnę” ( J 19,28) i „Dokonało się” ( J 19,30). »

więcej »

 

«« | « | 1 | » | »»

KAI |

dodane 10.09.2025 07:19

TAGI| AUGUSTIANIE, ZAKON AUGUSTIANÓW

PRZECZYTAJ TAKŻE
Leon XIV: Nie bójmy się prosić, zwłaszcza gdy wydaje nam się, że na to nie zasługujemy (pełny tekst) | Efekt papieża Leona | Ludzka święta. Za co młodzi lubią św. Ritę? | Kapelan szpitala: Nasza pamięć o zmarłych jest coraz krótsza | Kraków. Pamiętają o męczennikach augustiańskich | Augustianie mają nowego kapłana. Święcenia w czasie pandemii | Komunia św. na wynos | Jezuita uczy prostoty żebraków | Nowy prowincjał augustianów | Pierwszy taki kardynał od ponad 100 lat
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Co przyniesie przyszłość?

Andrzej Macura

Co przyniesie przyszłość?

Rozum podpowiada, ale rzeczywistość potrafi zaskoczyć.

Lektury nieoczywiste

ks. Włodzimierz Lewandowski

Lektury nieoczywiste

Algorytm. Kilka milionów zer i jedynek, troszczących się nie o prawdę, ale o to, by czytelnik dostał to, co będzie mu się podobało.

Gdy szukam Boga

Andrzej Macura

Gdy szukam Boga

Najpełniej Bóg objawił się przez Syna. Ale wiele mówi o Nim Jego dzieło.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

XII Zjazd Gnieźnieński. Jedność chrześcijan wzmacnia misję pokoju

XII Zjazd Gnieźnieński. Jedność chrześcijan wzmacnia misję pokoju

Uroczysta inauguracja wraz z przesłaniami papieża Leona XIV, ekumenicznego patriarchy Bartłomieja i łacińskiego patriarchy Jerozolimy kard. Pierbattisty Pizzaballi oraz głosem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka, a następnie ekumeniczna modlitwa o pokój - złożyły się na pierwszy dzień XII Zjazdu Gnieźnieńskiego, który od czwartku do niedzieli potrwa w Gnieźnie pod hasłem "Odwaga pokoju. Chrześcijanie razem dla przyszłości Europy".

Wysiedlone rodziny palestyńskie przebywają w obozie dla uchodźców w mieście Gaza, w pobliżu nadmorskiej drogi

Ofensywa w mieście Gaza jest wyrokiem śmierci dla miliona Palestyńczyków

Przesiedlenie? Niektórzy od 2023 roku przesiedlani byli już kilkanaście razy. Często i na te obszary spadają bomby.

Białoruś

Białoruś: Władze zwolniły 52 więźniów, wśród uwolnionych 14 cudzoziemców jest dwóch obywateli Polski

Nie ma jednak w tej grupie Andrzeja Poczobuta.

Dron

Do 9 grudnia ograniczenie ruchu lotniczego we wschodniej części Polski

Ograniczenia dotyczą strefy od poziomu ziemi do ok. 3 km w górę.

Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują

Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują

Do szkół wprowadzony został kontrowersyjny program edukacji seksualnej.

Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują

Francja: Wychowanie do „konsumpcji seksualnej”, rodzice reagują

Do szkół wprowadzony został kontrowersyjny program edukacji seksualnej.

Szokujący raport ONZ: Ludzie w Sudanie torturowani i zabijani w „rzeźniach”

Szokujący raport ONZ: Ludzie w Sudanie torturowani i zabijani w „rzeźniach”

Brutalne zbrodnie popełniane przez SAF i RSF.

Żołnierze WOT łądują na ciężarówkę szczątki rosyjskiego drona

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ

Wniosek o takie spotkanie złożyła Polska.

USA: Etycy kwestionują nową technologię Elona Muska

USA: Etycy kwestionują nową technologię Elona Muska

To ma być „fundamentalna zmiana w tym, co znaczy być człowiekiem.”

Szef polskiego Sztabu Generalnego o wczorajszej nocnej akcji - kluczowym udziale F-35 i zaskakującej postawie Białorusi

Szef polskiego Sztabu Generalnego o wczorajszej nocnej akcji - kluczowym udziale F-35 i zaskakującej postawie Białorusi

"Ostatni rosyjski atak z użyciem setek dronów i rakiet uruchomił jeden z największych w historii testów polskiej obrony powietrznej."

Po zamachu

USA: Zamach na czołową postać amerykańskiej prawicy

Charlie Kirk zginął od kuli zamachowca.

Polska wśród najszybciej sekularyzujących się krajów świata

Polska wśród najszybciej sekularyzujących się krajów świata

Religia traci znaczenie. Zwłaszcza wśród młodzieży.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 12.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
22°C Piątek
dzień
22°C Piątek
wieczór
18°C Sobota
noc
16°C Sobota
rano
wiecej »

Reklama

 