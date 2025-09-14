info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Ukraina: Atak na rafinerię ropy naftowej w obwodzie leningradzkim w Rosji
Ukraina: Atak na rafinerię ropy naftowej w obwodzie leningradzkim w Rosji

A Rosjanie z Białorusinami ćwiczą  
RUSSIAN DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE /PAP/EPA A Rosjanie z Białorusinami ćwiczą
Z ćwiczeń Zapad 2025 - helikopter Ka-52 Aligator

Dzień wcześniej ukraiński wywiad wojskowy (HUR) potwierdził atak na rafinerię ropy w mieście Ufa.

Operatorzy ukraińskiego 14. samodzielnego pułku Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), wspólnie z oddziałami Sił Operacji Specjalnych, przeprowadzili w nocy z soboty na niedzielę udany atak na drugą co do wielkości rafinerię ropy naftowej w Rosji, znajdującą się w obwodzie leningradzkim - poinformowały SBS.

Celem uderzenia był obiekt położony w odległości ponad 800 km od granicy Ukrainy. Rafineria Kiriszynieftieorgsintez (KINIEF) w miejscowości Kiriszy jest drugim co do wielkości zakładem przetwórstwa ropy naftowej w Rosji po rafinerii w Omsku i głównym dostawcą produktów naftowych dla Petersburga, a także obwodów leningradzkiego, nowogrodzkiego i pskowskiego.

Zakład przetwarza ponad 20 mln ton ropy rocznie. Wytwarza też około 80 rodzajów produktów, w tym benzynę, olej napędowy, mazut i paliwo lotnicze, wykorzystywane m.in. na potrzeby rosyjskiej armii.

"W wyniku uderzenia dronów na terenie przedsiębiorstwa wybuchł rozległy pożar, co potwierdzają dane z monitoringu satelitarnego NASA FIRMS. Skutki ataku są obecnie weryfikowane" - podano w komunikacie SBS na Telegramie (https://tinyurl.com/36fytymz).

"Siły Systemów Bezzałogowych konsekwentnie ograniczają zdolność Rosji do zaopatrywania swoich wojsk w paliwo i kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie" - podkreśliły SBS.

Wcześniej gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko powiadomił, że że w okolicy miasta Kiriszy zostały zestrzelone trzy ukraińskie drony, ale ich szczątki spowodowały pożar na terenie przedsiębiorstwa. Według niego pożar szybko ugaszono, nie było ofiar śmiertelnych ani osób rannych.

Dzień wcześniej, w sobotę, agencja Interfax-Ukraina przekazała, że ukraiński wywiad wojskowy (HUR) potwierdził atak na rafinerię ropy w mieście Ufa, stolicy Baszkirii na pograniczu europejskiej i azjatyckiej części Rosji.

PAP |

dodane 14.09.2025 12:11

TAGI| PAP, ROSJA, UKRAINA, WOJNA, WOJSKO

