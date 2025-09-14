Operatorzy ukraińskiego 14. samodzielnego pułku Sił Systemów Bezzałogowych (SBS), wspólnie z oddziałami Sił Operacji Specjalnych, przeprowadzili w nocy z soboty na niedzielę udany atak na drugą co do wielkości rafinerię ropy naftowej w Rosji, znajdującą się w obwodzie leningradzkim - poinformowały SBS.

Celem uderzenia był obiekt położony w odległości ponad 800 km od granicy Ukrainy. Rafineria Kiriszynieftieorgsintez (KINIEF) w miejscowości Kiriszy jest drugim co do wielkości zakładem przetwórstwa ropy naftowej w Rosji po rafinerii w Omsku i głównym dostawcą produktów naftowych dla Petersburga, a także obwodów leningradzkiego, nowogrodzkiego i pskowskiego.

Zakład przetwarza ponad 20 mln ton ropy rocznie. Wytwarza też około 80 rodzajów produktów, w tym benzynę, olej napędowy, mazut i paliwo lotnicze, wykorzystywane m.in. na potrzeby rosyjskiej armii.

"W wyniku uderzenia dronów na terenie przedsiębiorstwa wybuchł rozległy pożar, co potwierdzają dane z monitoringu satelitarnego NASA FIRMS. Skutki ataku są obecnie weryfikowane" - podano w komunikacie SBS na Telegramie (https://tinyurl.com/36fytymz).

FIRMS potwierdza dwa pożary w rosyjskiej rafinerii Kirishi pod Sankt Petersburgiem.



Współrzędne obiektu (pożarów) zaatakowanego przez ukraińskie drony:

- 59.5035636, 32.0895805

- 59.4843804, 32.0577702 pic.twitter.com/oc43H26lNf — Artur Micek (@Artur_Micek) 14 września 2025

"Siły Systemów Bezzałogowych konsekwentnie ograniczają zdolność Rosji do zaopatrywania swoich wojsk w paliwo i kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie" - podkreśliły SBS.

Wcześniej gubernator obwodu leningradzkiego Aleksandr Drozdenko powiadomił, że że w okolicy miasta Kiriszy zostały zestrzelone trzy ukraińskie drony, ale ich szczątki spowodowały pożar na terenie przedsiębiorstwa. Według niego pożar szybko ugaszono, nie było ofiar śmiertelnych ani osób rannych.

Dzień wcześniej, w sobotę, agencja Interfax-Ukraina przekazała, że ukraiński wywiad wojskowy (HUR) potwierdził atak na rafinerię ropy w mieście Ufa, stolicy Baszkirii na pograniczu europejskiej i azjatyckiej części Rosji.