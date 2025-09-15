info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Chiny: Xi Jinping wezwał do ukrócenia "wyniszczającej" konkurencji cenowej
rss newsletter facebook twitter

Chiny: Xi Jinping wezwał do ukrócenia "wyniszczającej" konkurencji cenowej

Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping  
Juan Diego Cano /Wikimedia/PD Przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinping

Przywódca Chin Xi Jinping wezwał do ukrócenia "wyniszczającej" konkurencji cenowej i "uporządkowanego wycofywania przestarzałych mocy produkcyjnych" - przekazała w poniedziałek agencja Xinhua. To część planu mającego wyeliminować lokalny protekcjonizm i nieuczciwe praktyki.

Xi w opublikowanym w czasopiśmie "Qiushi" artykule omówionym przez agencję podkreślił konieczność pogłębienia reform na rzecz budowy jednolitego rynku narodowego.

Chiński przywódca wezwał do zajęcia się kluczowymi problemami, określając je jako "uporczywe bolączki". "Należy skutecznie zarządzać obszarami dotkniętymi wyniszczającą konkurencją wewnętrzną" - stwierdził Xi, wzywając do promowania "uporządkowanego wycofywania przestarzałych mocy produkcyjnych" i zachęcania firm do podnoszenia jakości produktów.

W artykule lider ChRL zwrócił też uwagę na potrzebę zwalczania "chaosu w zamówieniach publicznych i przetargach", w tym praktyk polegających na wybieraniu najtańszych ofert kosztem jakości. Xi zaapelował o ujednolicenie przepisów dla władz lokalnych, by ukrócić "chaotyczne praktyki w przyciąganiu biznesu i inwestycji". W tym celu ma powstać ogólnokrajowa lista dozwolonych i zakazanych działań.

Budowa jednolitego rynku ma opierać się na zasadzie "pięciu unifikacji", obejmujących m.in. przepisy dotyczące konkurencji, infrastrukturę oraz standardy działań rządu. Xi podkreślił, że jest to "zarówno decydująca, jak i długotrwała bitwa". Jak zaznaczył, jest to "nie tylko potrzeba wynikająca z budowy nowego modelu rozwoju i promowania wysokiej jakości wzrostu, ale także konieczność, by zdobyć inicjatywę w konkurencji międzynarodowej".

"Qiushi" ("Poszukiwanie Prawdy") to dwutygodnik teoretyczno-polityczny, wydawany przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Jego głównym celem jest promowanie oficjalnej linii KPCh, publikowanie przemówień oficjeli partyjnych oraz kształtowanie dyskursu ideologicznego w kraju.

Z Pekinu Krzysztof Pawliszak 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 15.09.2025 10:44

TAGI| CHINY, GOSPODARKA, HANDEL, PAP, PREZYDENT

PRZECZYTAJ TAKŻE
Chiny: Minister obrony ostrzega przed "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością" | Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną | Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją | PGE GiEK: praca Elektrowni Dolna Odra będzie wydłużona | Chiny: Bezrobocie wśród młodych bije nowe rekordy
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Wydmuszki

Andrzej Macura

Wydmuszki

Bywa, że pięknie pomalowane. Tyle że puste w środku.

Obciach, sztos, sigma

ks. Włodzimierz Lewandowski

Obciach, sztos, sigma

Nawet jeśli rodzice od czasu do czasu sprawdzają u swoich pociech zawartość smartfonu, rzadko zaglądają do zakładki „grupy”. A właśnie w grupach toczy się drugie życie ich dzieci.

Mądry Polak po szkodzie

Andrzej Macura

Mądry Polak po szkodzie

...a ochroniarz przyrody trzy lata później.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Gdzie jest złota bransoleta faraona Amenemope?

Liczący 3 tys. lat artefakt zaginął z Muzeum Egipskiego w Kairze.

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Kazachstan: VIII Kongres Przywódców Religii Światowych i Tradycyjnych

Pod hasłem "Dialog religii: synergia dla przyszłości".

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

Marta Titaniec kończy pracę w Fundacji Świętego Józefa

"Po sześciu latach kierowania Fundacją zdecydowałam się nie kandydować na kolejną, trzecią, kadencję."

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

W Nigrze uzbrojeni napastnicy zamordowali 22 osoby podczas ceremonii chrztu

Do zdarzenia doszło w środę w regionie Tillabéri.

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Polak nowym nuncjuszem w Iraku

Był dotąd podsekretarzem w Sekcji ds. Relacji z Państwami.

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

Papież: Problem nadużyć w Kościele nie jest rozwiązany, to prawdziwy kryzys

W opublikowanych w czwartek fragmentach wywiadu rzeki oświadczył też, że nie zmieni się w najbliższej przyszłości doktryna Kościoła w sprawie LGBT.

Tomasz Siemoniak

Siemoniak: sprawdzamy trop ewentualnego udziału obcych służb w kradzieży samochodu premiera

Dzięki bardzo sprawnej akcji policji i pracy innych służb samochód został odzyskany.

Studenci jednej ze szkół artystycznych indyjskiego przywódcy

Indie: będziemy dalej wzmacniać nasze silne partnerstwo z Rosją

Premier Narendra Modi po rozmowie z Putinem.

Donald Trump odwiedza Wielką Brytanię

Trump ogłosił, że uznał Antifę za organizację terrorystyczną

Polecił również zbadanie osób finansujących działalność ruchu antyfaszystów.

Dong Jun przemawia podczas Forum Xiangshan

Chiny: Minister obrony ostrzega przed "prawem dżungli" i "zimnowojenną mentalnością"

W Pekinie rozpoczęło się Forum Xiangshan.

Policyjny patrol

IBRiS dla PAP: spada zaufanie do policji i straży miejskiej

Niezmiennie od wielu lat niemal wszyscy badani deklarują zaufanie do straży pożarnej.

Mariusz Haładyj

Senat wyraził zgodę na powołanie Mariusza Haładyja na prezesa NIK

Za jego kandydaturą zagłosowało 83 senatorów, 1 był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 19.09.2025
« » Wrzesień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
23°C Piątek
dzień
24°C Piątek
wieczór
21°C Sobota
noc
17°C Sobota
rano
wiecej »
 