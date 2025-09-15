Przywódca Chin Xi Jinping wezwał do ukrócenia "wyniszczającej" konkurencji cenowej i "uporządkowanego wycofywania przestarzałych mocy produkcyjnych" - przekazała w poniedziałek agencja Xinhua. To część planu mającego wyeliminować lokalny protekcjonizm i nieuczciwe praktyki.
Xi w opublikowanym w czasopiśmie "Qiushi" artykule omówionym przez agencję podkreślił konieczność pogłębienia reform na rzecz budowy jednolitego rynku narodowego.
Chiński przywódca wezwał do zajęcia się kluczowymi problemami, określając je jako "uporczywe bolączki". "Należy skutecznie zarządzać obszarami dotkniętymi wyniszczającą konkurencją wewnętrzną" - stwierdził Xi, wzywając do promowania "uporządkowanego wycofywania przestarzałych mocy produkcyjnych" i zachęcania firm do podnoszenia jakości produktów.
W artykule lider ChRL zwrócił też uwagę na potrzebę zwalczania "chaosu w zamówieniach publicznych i przetargach", w tym praktyk polegających na wybieraniu najtańszych ofert kosztem jakości. Xi zaapelował o ujednolicenie przepisów dla władz lokalnych, by ukrócić "chaotyczne praktyki w przyciąganiu biznesu i inwestycji". W tym celu ma powstać ogólnokrajowa lista dozwolonych i zakazanych działań.
Budowa jednolitego rynku ma opierać się na zasadzie "pięciu unifikacji", obejmujących m.in. przepisy dotyczące konkurencji, infrastrukturę oraz standardy działań rządu. Xi podkreślił, że jest to "zarówno decydująca, jak i długotrwała bitwa". Jak zaznaczył, jest to "nie tylko potrzeba wynikająca z budowy nowego modelu rozwoju i promowania wysokiej jakości wzrostu, ale także konieczność, by zdobyć inicjatywę w konkurencji międzynarodowej".
"Qiushi" ("Poszukiwanie Prawdy") to dwutygodnik teoretyczno-polityczny, wydawany przez Komitet Centralny Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Jego głównym celem jest promowanie oficjalnej linii KPCh, publikowanie przemówień oficjeli partyjnych oraz kształtowanie dyskursu ideologicznego w kraju.
Z Pekinu Krzysztof Pawliszak
