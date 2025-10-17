info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Kenia. Pożegnanie Odingi. Padły strzały, wielu rannych
Kenia. Pożegnanie Odingi. Padły strzały, wielu rannych

Kenia. Pożegnanie Odingi. Padły strzały, wielu rannych  
PAP/EPA/DANIEL IRUNGU

Co najmniej dwie osoby zginęły w czwartek w Nairobi po tym, jak policja otworzyła ogień do tłumu żałobników, którzy zgromadzili się na stadionie Kasarani w Nairobi, by pożegnać ciało byłego premiera Raili Odingi.

Raila Odinga zmarł na atak serca w Indiach w środę, jego ciało przetransportowano do Kenii w czwartek rano.

Szef operacji policyjnych w Kenii, Adamson Bungei, potwierdził, że do strzelaniny doszło na stadionie piłkarskim Kasarani w Nairobi. Obiekt może pomieścić 60 tysięcy osób. To tam miała się odbyć publiczna ceremonia pożegnania przed zaplanowanym na weekend pogrzebem.

Napięcie wzrosło, gdy tłum zaczął napierać i próbował sforsować bramę stadionu. Policja odpowiedziała, używając ostrej amunicji oraz gazu łzawiącego.

NTV Kenya ICYMI: Police have shot a Raila Odinga mourner at Kasarani Stadium

Szef policji potwierdził śmierć dwóch osób, jednak lokalne media, powołując się na nieoficjalne źródła, informują, że liczba ofiar mogła wzrosnąć do czterech.

Zdaniem aktywisty Toma Wendo „To, co się dzieje, to kpina z demokracji. Przyszliśmy tu pokojowo. Ludzie czekali, żeby pożegnać mzee (starszego człowieka), ale wszystko wymknęło się spod kontroli, gdy policja zaczęła ingerować”.

Interwencja policji spowodowała panikę. Tłum zaczął uciekać w stronę bram stadionu, wiele osób zostało rannych. Dokładna liczba poszkodowanych nie jest znana.

Publiczne pożegnanie odbyło się ostatecznie późnym wieczorem, gdy sytuacja się uspokoiła.

Piątek ogłoszono dniem wolnym od pracy. Tego dnia Kenijczycy zgromadzą się na innym stadionie piłkarskim w Nairobi, gdzie odbędzie się państwowe nabożeństwo żałobne.

Kolejna publiczna ceremonia pożegnania zaplanowana jest na sobotę w zachodnim hrabstwie Kisumu, niedaleko rodzinnej miejscowości Odingi.

Raila Odinga zostanie pochowany w niedzielę z honorami państwowymi w swoim rodzinnym domu w Bondo, w zachodniej Kenii.

kabe/africanews

dodane 17.10.2025 09:58
