6. Zakonne Forum Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań (zaproszenie)  

Trwają zapisy na 6. Zakonne Forum Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań, które od 17 do 20 listopada odbędzie się w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku.
Jesienią już po raz szósty osoby konsekrowane odpowiedzialne w swoich zgromadzeniach za młodzież i powołania będą miały okazję do udziału w czterodniowym spotkaniu pełnym prelekcji, warsztatów, aktywnego wypoczynku, a przede wszystkim wzajemnej wymiany doświadczeń. Od 17 do 20 listopada w Oblackim Centrum Młodzieży NINIWA w Kokotku – w miejscu Festiwalu Życia oraz wielu innych wydarzeń dla młodych – odbędzie się Zakonne Forum Duszpasterstwa Młodzieży i Powołań.
Jak rozwijać siebie, swoje duszpasterstwo, a poprzez to innych? Jak być bardziej obecnym wśród młodych i z młodymi? I wreszcie – jak działać skutecznie? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy forum, którymi mogą być osoby konsekrowane ze wszystkich zakonów i zgromadzeń męskich i żeńskich.
– Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem i były bardzo udane nie tylko dzięki ciekawym zajęciom czy wykładom, ale również dlatego, że forum w Kokotku jest wyjątkową przestrzenią do spotkania tak wielu osób różnych charyzmatów pracujących na co dzień z młodzieżą. Uczestnicy na równi z oficjalnymi punktami programu cenią sobie okazję do tego, żeby po prostu razem być, rozmawiać, odpoczywać, inspirować się. A efekty tego zobaczymy przez cały kolejny rok w duszpasterstwach i parafiach – zauważa Szymon Zmarlicki, rzecznik prasowy Oblackiego Duszpasterstwa Młodzieży NINIWA, które organizuje wydarzenie.
W tym roku w programie znalazła się m.in. konferencja na temat charakterystyki pokolenia Z i Alfa, warsztaty o tym, jak towarzyszyć młodym i nie być obcokrajowcem w krainie nastolatków, czy szkolenie z pozyskiwania funduszy na duszpasterstwo młodych. Oprócz tego będą także bloki poświęcone powołaniom w zakonach męskich i żeńskich oraz raport o przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży w Seulu. Udział w forum zapowiedział również bp Grzegorz Suchodolski, przewodniczący Rady KEP ds. Duszpasterstwa Młodzieży.
Zapisy oraz szczegółowy program dostępne są na stronie www.niniwa.pl.
