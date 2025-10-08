info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » Premiera "Kościoła ostatnich ławek" na Targach Wydawców Katolickich w Warszawie
Premiera "Kościoła ostatnich ławek" na Targach Wydawców Katolickich w Warszawie

Jacek Dziedzina

W „Bibliotece Gościa” ukazała się książka Magdaleny Dobrzyniak i o. Tomasza Franca OP pt. „Kościół ostatnich ławek”. To rozmowy o wątpliwościach, buncie i tęsknotach. Premiera - na Targach Wydawców Katolickich w Warszawie.

„Kościół ostatnich ławek” to zapis rozmów dziennikarki „Gościa Niedzielnego” z duchownym, psychologiem i psychoterapeutą, będących próbą zrozumienia osób stojących na uboczu życia wspólnoty kościelnej, które czują się w niej zagubione, zranione, zdezorientowane lub po prostu są nieśmiałe.

Intencją autorów i wydawcy jest pragnienie odkrycia, że Kościół może być miejscem nie tylko dla tych, którzy z łatwością odnajdują się w religijnych rytuałach czy uporządkowanych schematach, ale również dla tych, którzy z trudnością wchodzą w relacje z Bogiem, wspólnotą, a czasem nawet… z samym sobą. Wśród poruszanych tematów znajdziemy m.in.:

  • Kościół zagubionych i zdezorientowanych,
  • Między samotnością a wspólnotą,
  • Kościół introwertyków,
  • Zgorszeni Kościołem, zgorszeni w Kościele,
  • Jak towarzyszyć młodym, którzy odchodzą z Kościoła.

Jak podkreśla we wstępie bp Artur Ważny, serce Kościoła to nie tylko majestatyczne ołtarze, ale także ciche, skromne miejsca, które często umykają naszej uwadze.

– To tam, w ostatnich ławkach, gromadzą się ci, którzy z różnych powodów nie czują się komfortowo w pierwszych rzędach. To ludzie, którzy noszą w sobie bagaż doświadczeń, oddalających ich od schematycznej wizji wspólnoty. To introwertycy, zranieni, samotni, nieśmiali, a także ci, którzy zderzyli się z obojętnością lub niezrozumieniem, czy zdezorientowaniem lub zawiedzeniem, które mogą towarzyszyć ich duchowym poszukiwaniom – pisze bp Ważny.

„Kościół ostatnich ławek” to próba usłyszenia ich głosu, zrozumienia ich historii i sposobu myślenia. To książka nie tylko dla wspólnot i duszpasterzy, ale także dla samych „bywalców” ostatnich ławek oraz wszystkich, którzy chcą lepiej zrozumieć tych stojących z boku.

O autorach:

Tomasz Franc OP - psycholog, psychoterapeuta w Oddziale Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Klinicznego im. J. Babińskiego w Krakowie, asystent na kierunku psychologia w UPJPII, członek zespołu Krakowskiej Szkoły Psychoterapii Psychoanalitycznej, delegat prowincjała dominikanów ds. ochrony małoletnich i osób w duszpasterstwie.

Magdalena Dobrzyniak - dziennikarka i redaktorka, zastępca sekretarza redakcji „Gościa Niedzielnego”, autorka książek „Nie mój Kościół” (z bp. Damianem Muskusem OFM) oraz „Dorośli bezbronni w Kościele” (z o. Tomaszem Francem OP). Wieloletnia korespondentka KAI i Radia Watykańskiego.

07.10.2025 14:05

Redakcja

GOSC.PL |

dodane 08.10.2025 08:35

TAGI| KOŚCIÓŁ OSTATNICH ŁAWEK

